6种海鲜吃法等于“服毒”，爱吃海鲜的你一定要注意！

核心提示：海鲜是沿海城市最爱的美味，虽然好吃，但吃不对也有不少风险。

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海鲜是沿海城市最爱的美味，虽然好吃，但吃不对也有不少风险。

一家三口食物中毒，高速路上发病

8月20日下午，高速交警宁波支队指挥中心接到一名女子的报警，说是有人在高速路上食物中毒，已经严重昏迷。交警接到报警后，立即联系了120急救车。

食物中毒的是一名三十多岁的男子，靠在驾驶座上似乎昏迷了，全身出汗，车后排还有两名男孩，有一位也已昏迷。

据报警人徐女士透露，他们是江苏人，一家人去南沙游乐场玩，中午在游乐场附近的大排档吃了青口贝和炒饭，因为自己对海鲜过敏，所以没有吃。没想到最后吃过海鲜的三人都出现了海鲜中毒。

交警了解情况后，马上把病人送往海盐县中医院。经过医生的初步诊断，三人是食物中毒引起的昏迷，经过治疗，现在已经没有大碍了。





据杭州市第一人民医院感染科主任金洁介绍，近年来海鲜中毒屡见不鲜，主要是因为吃了没有煮熟的海鲜或海鲜变质所致。金主任提醒大家，尽量别在外吃海鲜，如果发现食物中毒现象，应立即拨打120急救电话，在等待过程中，可以自行催吐，然后喝些温盐开水，冲洗肠胃。

吃海鲜6大禁忌

??中国农业大学食品学院副教授范志红介绍，海鲜具有低脂肪、高蛋白的优点，里面还含有硒、锌、铜和碘等微量元素，但吃不对也有风险！在食用海鲜时，要避开6个高风险吃法。

1、海鲜煮不熟含有细菌

海鲜中含有的病菌是副溶血性弧菌，这种菌耐热性强，要80度以上的高温才能杀灭。所以如果海鲜没有煮熟，这种病菌就会随食物进入体内。

2、死贝类病菌毒素多

贝类本身就带菌量比较高，一旦死去细菌就会大量繁殖，产生毒素，所以死贝一定不要吃。

3、海鲜啤酒同食诱发痛风

海鲜与啤酒同食，会加速体内尿酸形成，引起软组织和关节发炎，进而诱发痛风。





4、海鲜水果同吃会腹痛



吃海鲜时最好不要马上吃水果，尤其是含有鞣酸的水果如柿子、石榴、葡萄和山楂等，否则不仅会降低蛋白质的营养价值，海鲜中的钙质还会与鞣酸结合成不易消化的物质，引起消化道不适。

5、冰鲜虾别白灼着吃

白灼、清蒸是最健康的海鲜吃法。但是前提是海鲜要足够新鲜。所以，如果是不新鲜的冰鲜虾，最好别白灼吃。

海鲜跟肉类不同，它们体内的很多细菌能耐低温，且蛋白质分解的特别快，如果放在冰箱里太久，食物内细菌量增大，蛋白质也已变性。

6、海鲜维C同食会中毒



海产品中很多含有化学元素砷，而高剂量的维生素C可与五价砷产生复杂的化学反应，生成有毒的三价砷（砒酸）。

所以，食用海鲜时不要吃维生素C。