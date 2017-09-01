不吓你！炒菜1个习惯会让血管“堵死”，真的别再做了！

核心提示：菜健不健康，主要看烹饪方式和调料使用量，比如盐加得过多，即使是健康的蔬菜，对身体也会有很大危害。此外，油的用量也是很重要的。有专家表示，如果炒菜时加入太多的油，可能会让血管堵塞，危及全家健康。
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菜健不健康，主要看烹饪方式和调料使用量，比如盐加得过多，即使是健康的蔬菜，对身体也会有很大危害。此外，油的用量也是很重要的。有专家表示，如果炒菜时加入太多的油，可能会让血管堵塞，危及全家健康。
炒菜放太多油，引来三种病
1、血管堵，加大患心脏病、脑中风风险
众所周知，心脑血管患者饮食一定要清淡少油。反之，经常吃高油食物，会加大心脑血管患病风险。
动物油中的脂肪酸和胆固醇还会附在血管上，造成动脉硬化，最终形成血栓。
血栓如果阻塞心血管，会诱发心脏病；如果阻塞脑血管，就会诱发脑中风。
2、导致肥胖
肥胖最大的“凶手”之一就是高油脂食物摄入过多。1克油脂可产生9千卡的热量。试想一下，每天多吃一克，仅仅30天，体重就会增加700—800克，一年下来，体重就会增加10公斤。
而且，肥胖还跟多种疾病有关，尤其是心脑血管疾病和癌症等慢性病。
3、诱发癌症
美国食品药物管理局表示，饮食中减少脂肪的摄入，可降低乳腺癌、结肠癌和前列腺癌风险。
如果你摄入的油脂过多，胆汁分泌会增加，待食物进入结肠后，身体中的某些有害菌会将其中的胆汁转化为某种致癌物，进而增加患结肠癌的机会。
每天吃多少油才健康？
虽然油多跟菜好吃有一定关系，但为了我们的健康，放油时要注意好量。
我国发布的《中国居民平衡膳食宝塔》中就有规定，一个成年人每天每人油指最多摄入量为25克，如果一天动物性食物摄入量达到了150克，油量最好控制在20克以内。
为了让大家更好控制食用油用量，可以购买有刻度的油壶。另外，做菜时可尽量避免油炸、煎等烹饪方法，也能减少食油摄入量。
健康吃油，避开4个误区
误区1：油温过高
炒菜时很多人喜欢等油冒烟了再放菜，但营养师表示，这种做法是极不科学的。
温度过高，食用油中的营养物质被破坏的同时，还会产生一些致癌物质。
建议：可以先把锅烧热了再放油，这样也能达到爆炒的效果。
误区2：拒绝动物油
很多人认为动物油吃了更容易发胖，于是炒菜时只用植物油。
专家提醒，长期不吃动物油会造成体内必需脂肪酸和维生素的缺乏，所以也要适当吃动物油。
此外，食用油是否健康主要还是取决于剂量，即使是植物油，使用太多，也会影响健康。
误区3：油的种类太单一
有些家庭觉得某种油健康，于是很长时间都只吃这一种油，这个做法也是不对的。最好还是经常换着吃。
误区4：害怕肥胖不吃油
专家提醒，少油烹调并非鼓励无油饮食。
相反，适当的油类能提供人体所需的脂肪酸，促进脂溶性维生素的吸收，还能软化食物，增加饱腹感，预防结石。
因此，即使是减肥的人，每天也需要摄入适当的油类，才能维持机体健康。
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