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这6个习惯会“偷走”你的健康！很多人却持续在做

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2017-09-2139健康网
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核心提示：吃本来应该是一种享受，然而现在它却变成把我们拉向疾病的“魔鬼之手”，高血压、癌症、糖尿病等都跟不良饮食方式有关。专家提醒，改掉不正确的饮食方式，能让我们离医院更远。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

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吃本来应该是一种享受，然而现在它却变成把我们拉向疾病的“魔鬼之手”，高血压、癌症、糖尿病等都跟不良饮食方式有关。专家提醒，改掉不正确的饮食方式，能让我们少进医院。

1、吃素不吃荤

肥胖会引来癌症、高血脂，为了让自己更健康，很多人毫不犹豫加入“全素食”之列，其实，这样的饮食方式很不利于健康。

近年来，经常有老人因长期素食晕倒入院，因为长期吃素，身体中的多种营养素都枯竭，导致体力不支，甚至引发各种疾病。

生物书上有说到：蛋白质是组成人体细胞和组织的重要成分，虽然植物里也有蛋白质，但几乎所有的高蛋白食物都在肉类中。

长期蛋白质摄入不足，就会导致身体抵抗力下降、营养不良、浑身无力的症状，甚至引发多种疾病。

营养师建议，偶尔素食可以，但绝对素食不可取，只有均衡营养、荤素搭配，才能让自己更健康。

2、吃久存蔬菜

很多人为了节省时间，去一趟菜市场就买回一周的菜，然后全都塞入冰箱，等要吃了再拿出来，其实这样做，不仅蔬菜不新鲜，吃了对身体也没有好处。

江西农大农学院教授范淑英还提到，久存的蔬菜里会产生亚硝酸盐，这种物质对人体有害，所以蔬菜买回后应该尽快食用。


3、调味多味道好

现在的很多上班族偏爱重口味食物，虽然它确实能刺激味蕾，但长期吃，对身体多有不利。

2015年，美国研究小组针对我国鼻咽癌高发地区进行调查，发现鼻咽癌的发生与天然香料有关。

主要是因为天然香料中含有某种诱变物，可以改变我们正常细胞的遗传功能，而且很多的天然香料中都含有黄樟素，它可引起肝脏病变。

后来，我国肿瘤专家对香料做了研究，发现桂皮、茴香八角和花椒等香料确实具有一定的诱变性和毒性。

但是它是否会致癌，还跟“用量多少”和个体差异有关。

所以专家建议，烹饪时可偶尔使用香料，但没必要每个菜都放。

4、多吃沙拉能减肥

从西餐传入中国开始，很多人开始爱上沙拉，认为它热量低，营养价值高，是不可多得的减肥食品。

不过很多商家为了增加口感，在做沙拉时，会加入过多的沙拉酱和培根，而这些会让你发胖。

因为沙拉酱的热量很高，培根又属于烟熏食物，常吃还会加大患高血压、心脏病的几率。


5、夏天就要多吃姜

民间素有“冬吃萝卜夏吃姜”的说法，虽然生姜具备一定的保健功效，但并不是所有人都适合夏天吃姜。

比如体热者就不宜吃姜。

体热的人多属于阴虚体质，表现为手脚心发热、出汗、口干舌燥、心烦易怒、睡眠不好，而生姜性温，常吃会加快津液消耗，使症状加重。

6、勤俭节约

勤俭节约是美德，但这种美德如果用在饮食上，就会不利健康。

很多老人觉得食物来之不易，饭菜剩了都不舍得扔，只要没坏就继续吃。

殊不知，剩饭剩菜不仅没有营养价值，经过不断搅动，还易滋生细菌，长期吃必然对肠胃不利。

建议大家，剩菜剩饭一定不要过夜，尽量在5-6个小时吃完，如果是凉菜和绿叶蔬菜最好当顿吃完；吃剩饭剩菜前，一定要用高温加热杀菌，以保证健康。


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