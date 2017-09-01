养生常识：饭后有这5个坏习惯，大病正在“悄悄”靠近你！

核心提示：中医认为，饭后是养生的“黄金时间”，“饭后百步走，活到九十九”“饭后一支烟，快活似神仙”，这些健康俗语，人人皆知，可医生却从来不这么做，为什么？他们认为，有些饭后“老传统”存在漏洞，如长期坚持，反而会伤身！

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中医认为，饭后是养生的“黄金时间”，“饭后百步走，活到九十九”“饭后一支烟，快活似神仙”，这些健康俗语，人人皆知，可医生却从来不这么做，为什么？他们认为，有些饭后“老传统”存在漏洞，如长期坚持，反而会伤身！

“老传统”1：饭后百步走

人们常说“饭后百步走，能活九十九”，到现在，身边还有很多老人天天付诸行动。

然而武汉市中心医院消化内科吴杰医生却指出，饭后如果快走容易伤害消化功能，尤其对患有高血压、冠心病的老人，饭后不要快走，否则会增加心脏负荷，使心脑供血不足。

此外，??首都医科大学附属北京朝阳医院消化科主任医师刘正新表示，如果老人年纪比较大，人又特别瘦，刚吃饱就快走，可能会引起胃下垂。?

建议：饭后慢走可以促进胃肠蠕动，有助于食物的消化吸收。但最好在饭后20-30分钟再运动。

“老传统”2：饭后吃水果





在外吃饭时，饭后总有人喊着来份饭后水果，事实上，这种做法是不利于健康的。

吴主任指出，食物进入胃后，需要消化1-2个小时才能完全排出，若刚吃完饭就吃水果，会增加肠胃负担，影响胃部消化功能。

建议：最好在饭后1-2个小时吃。

“老传统”3：饭后一支烟

“饭后一支烟，快活似神仙”是很多烟民的口头禅。

但众所周知，抽烟本来就对健康有害，而在饭后抽烟，胃肠蠕动快，血液循环也加快，此时烟雾中的有害物质会更快吸收，从而毒性增大。

建议：吸烟与多种肿瘤和肺部疾病有关，所以建议大家尽快戒烟。

“老传统”4：饭后躺一躺





俗语常说“饭后躺一躺，不长半斤长四两”。

那是在以前，人们以胖为美，所以觉得饭后躺躺，可让人更丰满。

??但研究指出，肥胖跟多种癌症发生相关。《癌症研究》上刊登的一则研究称，减肥能使得肿瘤风险降低25%。

另一方面，饭后人的血压比较低，如果此时睡觉，除了会影响消化功能、使人发胖之外，对于血管硬化的老人而言，还会引起脑供血不足，诱发中风。

建议：如果是午饭，最好休息20分钟后再睡；而晚餐跟睡觉时间最好隔4小时以上。

“老传统”5：饭后就洗澡

有俗语说“饭后不洗澡，酒后不洗脑”，饭后洗澡到底有没有问题呢？

有专家解释说，刚吃完饭，消化系统开始工作，血液主要聚集在胃部，其他器官处于缺血状态，而洗澡会导致血管扩张，此时皮肤的血液流动增加，以致胃部没有充分的血液，消化变慢。

另一方面，一般老人洗澡比较慢，如果老人长时间呆在密闭环境里，容易引起心脑缺血，甚至猝死。

建议：最好饭后1-2个小时再洗澡。