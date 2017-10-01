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这5种人不能吃鱼你知道吗？看准别吃错，不然很危险！

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2017-10-1439健康网
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核心提示：人们常说“吃鱼的宝宝最健康”。鱼肉肉质鲜美，营养价值丰富，有纯天然的益智补脑的效果，深受广大人民的喜爱。虽然越来越多的人选择吃鱼多过吃肉，但是却有很多人不知道吃鱼的禁忌是什么，哪些人不能吃鱼。

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人们常说“吃鱼的宝宝最健康”。鱼肉肉质鲜美，营养价值丰富，有纯天然的益智补脑的效果，深受广大人民的喜爱。虽然越来越多的人选择吃鱼多过吃肉，但是却有很多人不知道吃鱼的禁忌是什么，哪些人不能吃鱼。下面由小编给大家介绍一下吃鱼的禁忌。


哪些人不能吃鱼？

1.服用某些药物者不能吃鱼

服用止咳药者不能吃鱼深海鱼，以免引起过敏反应，导致患者出现头晕、心跳加快、呼吸困难等一系列不适症状。

不少深海鱼都富含一种叫做组胺的物质，一旦含量超标，就会引起身体的过敏反应。平时吃深海鱼可能没有上述不适症状，一旦服用止咳药物，会抑制人体肠胃和肝脏功能下降，容易造成组胺物在体内堆积引起不适反应。除了止咳药，还有服用其他药物如抗菌药、降压药、治疗帕金森药物、抗肿瘤药物等也是不能吃鱼类的。

2、肝硬化患者

肝硬化患者身体内由于血小板偏低不容易产生凝血物质，这样会容易引发出血症状，如果继续吃沙丁鱼、青鱼、金枪鱼等富含有容易引起出血物质的食物，会使病情恶化，更难痊愈。


3、孕妇

孕妇不应该经常吃海鱼，因为海鱼中汞元素含量过高，胎儿在子宫内会吸收过多的汞元素，对幼儿的发育造成严重的危害。

4、出血性疾病患者

鱼肉中所含的一种抑制血小板凝集的物质，会使出血性疾病患者的出血症状加重。

5、结核患者

患有结核的病人食用某些鱼类容易发生过敏反应，会出现恶心、头晕、心悸、口唇及面部麻胀、皮疹、腹泻、腹痛、呼吸困难、血压升高，甚至发生高血压危象和脑出血等症状。

健康吃鱼需注意5大事项


1.鱼肉过红过白不吃

鱼的颜色过于鲜红或呈亮白色，很有可能是染色剂的原因。

2.个头挑“八分大”的

鱼的个头决定其口感和安全性。买鱼选个头“八分大”左右的比较合适。

3.浑浊塌陷、鱼鳃发灰的不买

新鲜鱼眼球饱满，角膜透明清亮，鳃丝清晰呈鲜红色。

4.水箱内水的颜色不正常的不要选择

在超市购买新鲜的活鱼时，要看看水箱中水质的情况，水色清且流动更换的水箱中的鱼，一般会更鲜活。

5.腌制过的不吃

腌制过的鱼会产生一种有毒物质，这种有毒物质有一定的致癌风险。

以上就介绍了哪些人不能吃鱼和几种吃鱼需要的注意事项，只有选择健康的鱼类和合理的方法，才是对身体最好的，只有选择一定健康的鱼类和合理的食用方式，这样才不会引来不必要的健康麻烦。


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