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想在家煲汤？煲汤的5个技巧，你都知道吗？

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2017-10-1539健康网
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核心提示：当一名合格的妻子，首先要有良好的厨艺。煲汤是一项必备技能，但是如何煲出一份营养又好喝的汤可不是那么容易的，今天小编就来教你一些煲汤的技巧。让你不仅管好男人的胃，还能照顾全家人的身体健康。　

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当一名合格的妻子，首先要有良好的厨艺。煲汤是一项必备技能，但是如何煲出一份营养又好喝的汤可不是那么容易的，今天小编就来教你一些煲汤的技巧。让你不仅管好男人的胃，还能照顾全家人的身体健康

技巧1：煲汤肉类应先以冷水浸泡后氽烫

肉，是生活中的主食之一，几乎每一位家庭主妇每天都要烹调肉类食品，但是很少有人可以正确的清洗肉类。

首先，把肉放置在流动水下冲洗，这样不仅可以去除血水，还能去除肉的腥味和一些杂质；

其次然后再将肉放在冷水中浸泡一段时间，这样可以松软肉质。最后将肉放入沸水中氽烫，这样可以去掉一些脂肪，以防煮出的汤过于油腻。

技巧2：煲汤药材需冲洗

煲汤时偶尔会加入一些中药，但是有些人却不知道该如何处理这些中药。


其实，在加入中药前最好先用冷水冲洗一下，因为中药经过干燥、曝晒与保存，可能会蒙上一些灰尘与杂质。但是冲洗的时间也不能过久，以免冲掉一些药材中的水溶性成分。此外，买中药时最好用多少买多少，毕竟很少有人可以正确的储存它们。

技巧3：细火慢炖，但也不宜过久

很多家庭主妇以为汤炖的越久，汤的营养价值越高，其实，完全不是这样的。

一份好的汤有它适宜的烹调时间，大多数汤煲1~2小时最好，而肉类则煮2~3小时最好，这样最能熬煮出肉的香味。

技巧4：火候大小是关键

煲汤时要注意火候。一般先用大火，尤其是肉类，用高温炖煮。等到汤沸腾后，再用小火慢慢煮，切忌火力一会大一会小，这样反而容易让食物粘锅，破坏汤品的美味。


技巧5：调味增美味

有些家庭主妇不知道什么时候加调料，有些在煲汤开始就加调料，有些在中途，而有些则在最后。

其实，如果个人喜欢喝清淡的，可以不加调料，但是如果喜欢调味的话，可以再煲汤快结束时加调理，因为过早加盐会加快蛋白质的凝固，影响汤的鲜味。如果煮一些海产品，就可以加入适量的姜片或米酒去腥。

生活中还有很多烹调的小技巧，但由于字数原因要求，小编在这里就不一一介绍了，只要大家认真学习煲汤的技巧，相信煲出的汤绝对是又美味又营养。


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