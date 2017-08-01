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花生对人体有5大好处，但这种吃法最好！居然不是水煮

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2017-08-2639健康网
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核心提示：花生常被人称为“长寿果”，它究竟有哪些好处呢？今天小编就给大家介绍一下。

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花生常被人称为“长寿果”，它究竟有哪些好处呢？今天小编就给大家介绍一下。

花生的5大功效

1.控制食欲

花生是一种“高饱腹感”食物，很饿的时候吃一些，可以立马控制饥饿感。

2.提高智力

花生蛋白中有很多人体所需的氨基酸，其中赖氨酸能提高儿童智力，天门冬氨酸和谷氨酸还能增强大脑的记忆力。

3.延缓衰老

花生中的儿茶素具有很强的抗老化作用，其中的赖氨酸也能防止早衰，所以花生又被称为“长生果”。

4.预防肠癌

花生中的可溶性纤维被人体摄入后，会像海绵一样吸收其他物质，然后伴随粪便排出体外。当它经过肠道时，也会吸取某些有毒物质，所以花生能降低有毒物质在肠道的停留时间，减少肠癌的发生。

5.预防冠心病 

花生油中含有的亚油酸，能使胆固醇分解排出体外，从而减少胆固醇在人体内的沉积，预防冠心病。


关于花生的吃法，你需要知道这些

花生最健康吃法——水煮

生活中花生最常见的吃法是水煮和油炸，但油炸会破坏花生的营养成分，所以最健康的吃法是连壳一起煮。

花生的最佳搭档——白醋

花生中含有很多的不饱和脂肪酸，但它油脂比较多，且热量大，吃多了容易发腻。

而醋中的有机酸恰好能解油腻，把花生米浸泡在醋里一周，每天早晚吃10粒，连吃一周，还能软化血管、降血压。

花生最不宜吃法——生吃

花生所含油脂较多，人体又吸收缓慢，生吃时容易引起消化不良；

再者，花生是在泥土里生长，容易被寄生虫感染，生吃风险较大。


4类人不能吃花生

痛风患者：痛风是嘌呤代谢紊乱所导致的疾病，患者会出现高尿酸血症。如果吃油脂过高的食物会减少尿酸排出，加重病情。因此，痛风急性发作期千万别吃花生，即使是缓解期也只能少量吃。

胆囊切除者：人吃完饭后，胆囊需要将胆汁排入十二指肠以消化吸收，而高脂肪的食物对胆囊具有强烈刺激，可使胆汁大量排出。胆囊切除后，胆汁无处可存，就会影响对脂肪类食物的消化。

糖尿病患者：饮食控制也是糖友控血糖非常重要的事项，而花生中含有较多油脂，所以最好别吃。

慢性胃炎、胃溃疡患者：这类疾病多以腹泻、腹痛、消化不良为具体表现，饮食上应清淡少油、少吃多餐。而花生中的蛋白质和脂肪含量都比较高，食用后难以消化，所以最好别吃。


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