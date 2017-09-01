3分钟喝下6杯酒，他再也没醒过来！6种人喝酒真的会要命

核心提示：喝酒并无大错，小喝可增加情调，但如果不加节制，就会危及性命。

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前阵子，广东某大学生为了免单，在酒吧里3分钟喝了6杯酒，之后医生宣布死亡，原因就是最常见的酒精中毒。这个新闻无疑给爱酒者重重的一击。

喝酒并无大错，小喝可增加情调，但如果不加节制，就会危及性命。

这几种人喝酒，会要命！

1.喝酒后容易脸红的人

不知从何时开始，餐桌上开始流行“脸红的人很能喝”这句话，导致很多脸红的人只能硬着头皮喝。

然而，事实却跟网上说法大相径庭。

研究发现，喝酒脸红的人是因为体内缺少乙醛脱氢酶2，这类人如果喝酒，患高血压风险更大。

2.正在服药的人

很多药物的说明书上都有提到禁烟酒，这是因为有些药物成分会跟酒精起反应，轻则影响药效，重则引起中毒。

尤其是正在服用这几类药物的人，更应该禁止饮酒：抗生素、感冒药、过敏药、降压药、阿司匹林、安眠药，常见的药物有替硝唑、氯霉素、华法林、格列本脲、磺胺类、苯乙双胍等。

3.要开车的人



开车一定不要喝酒，否则不仅交警会找上你，还可能引发交通事故。





4.备孕和怀孕女性

孕妇喝酒可能引起胎儿酒精综合征，可能使孩子出现认知和智力障碍。

备孕的女性同样也不可能喝酒，因为有可能你已经怀孕了，只是还没发现而已。

5.哺乳期女性

酒精会通过母乳传给宝宝，再进入孩子体内，进而影响神经系统和脏器的正常功能。

6.儿童和青少年



儿童和青少年喝酒会影响大脑发育，如果时间比较长，可能会影响孩子智力。

很多证据表明，青少年喝酒会增加他们以后酒精依赖的风险。





适度饮酒不伤身，适度是多少？

其实对于普通人而言，酒并不算一个绝对的有害物，只要适量饮用，有时还能给身体带来一些益处。那这个适量怎么算呢？

《中国居民膳食指南（2016）》中指出，男性每天摄入酒精量不超过25克，女性每天不超过15克。



怎么算？

如果是38度白酒：男性最多喝1.5两；女性最多喝1两

如果是52度白酒：男性最多喝1两，女性不建议喝

如果是红酒：男性最多喝250ml；女性最多喝150ml

如果是11度啤酒：男性最多喝750ml；女性最多喝450ml

还有一点要注意的是，酒别混着喝，否则对身体伤害更大。





6个方法，可降低酒精危害

1. 选择低度酒

很明显，高度酒比低度酒更伤身，所以喝酒时尽量选择低度酒喝。

2. 喝酒前垫个底

喝酒前先吃些淀粉或高蛋白的食物，这样能使酒精伤害减小。

3. 温的比冰的好

酒如果是温热的，其中的某些有害化合物会随着温度升高而挥发，从而减轻伤害。

4. 多喝水

喝酒间隙可多喝点水，能加速酒精排出，减少肝脏负担。

5. 小口喝

喝酒时的速度放慢些，喝得太快不仅易醉，还会对胃和呼吸造成损伤。

6. 蜂蜜水可解酒

喝得有些醉了，可以喝杯蜂蜜水或果汁，能解酒。