有人喝牛奶，身体越来越好，有人身体却在变差，为什么？

核心提示：牛奶是日常生活中的营养佳品，但是对于牛奶的营养问题也有很多人一直存在着各种认识误区。那下面跟着小编一起来了解下牛奶吧！

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牛奶是日常生活中的营养佳品，但是对于牛奶的营养问题也有很多人一直存在着各种认识误区。那下面跟着小编一起来了解下牛奶吧！

长期喝牛奶有什么好处？

1、坚持每天喝一定量的牛奶对身体是有好处的，牛奶是老少皆宜的营养品，对于一般健康人群来讲是没有什么特别的禁忌的，适量饮用即可。

2、对于女性来说如果能坚持每天喝牛奶那各种营养功效就更加突出了。女性朋友如果能坚持在早上喝豆浆，晚上喝适量的牛奶，这样对于保持健康与美丽具有很大的作用。工作强度大的女性消耗是比较大的，适当进食牛奶、鸡蛋等高蛋白的食物对于脑力是很有帮助的，但是要注意选择质量好的牛奶。

3、如果你的消化能力是比较强的话可以选择天天喝牛奶，这样非常有利于增强体质。但是肠胃功能比较弱的人群就不要天天喝牛奶了，每天都喝的话不仅不能增强体质，吸收好营养成分，还会导致腹泻、消化不良等各种症状。





4、牛奶含有丰富的钙、蛋白质等各种营养元素，这个跟母乳的相似度是很高的，所以适当饮用牛奶能够补充人体内所需的蛋白。长期喝牛奶对于调节体质是有很有的功效的，能够帮助身体补充钙跟氨基酸，同增强身体的免疫能力。

5、每个人都是需要补钙的，如果你能坚持长期喝牛奶，对于补钙是具有很好的作用的。特别是对于小孩儿童来说，可以促进骨骼的发育，对于老年人还能防止骨质疏松，而对于患有高血压的患者来说还能帮助降低血压呢。适当饮食牛奶能够补充一定量的钙，同时提高身体的抵抗力。

6、我们人体都是需要蛋白质的，如果能坚持长期喝牛，那在摄取蛋白质这方面上就不用担心了，适量的饮用牛奶是好处多多的。要记住不是喝越多越好哦，牛奶喝太多是会导致肥胖的，同时可能还会引发高脂血症导等一系列问题。

牛奶虽然是常见的营养品，但是很多人也对牛奶的认知存在一定的误区！





1、牛奶是越浓就越好吗？

很多人都认为牛奶越浓那表明营养就越足，你知道吗这是不科学的认知。

大家认为的牛奶越浓营养越高，无非就是牛奶的浓度超出了正常的比例标准而已。如果是婴幼儿饮用浓度过高的牛奶很容易引起腹泻、便秘等问题的。

2、牛奶一定要煮沸才行？

事实上牛奶消毒的温度并不需要很高的，七十度的时候用3分钟就好，60度的话用6分钟就可以了。如果要把牛奶煮沸的话，那么牛奶中的乳糖就会焦化，这个可能会诱发癌症。而且煮沸的牛奶的钙会出现磷酸沉淀的现象，这个会降低牛奶的营养价值。

3、牛奶加糖加越多越好？

大家的共识就是没有加糖的牛奶是不好消化的。实际上给牛奶加糖是增加热量，一般一百毫升的牛奶加5克糖即可。

那牛奶要加什么糖最好呢？蔗糖是最好的，蔗糖进入人体的消化道之后就会被消化液进行分解，然后就转变成葡萄糖被人体吸收了。那就有人会问为什么不用葡萄糖呢？因为葡萄糖的甜度是比较低的，很容易就会超出的规定范围了。

那么什么时候加糖最合适呢？糖跟牛奶一起加热的时候牛奶中的赖氨酸就会跟糖在高温的环境下产生反应，直接生成有害物质糖基赖氨酸。你知道吗这样的物质不仅不会被吸收，还会影响我们的健康，所以呢应该把煮好的牛奶先放着搁置到差不多四五十度的时候再将准备好的蔗糖放到牛奶中溶解。