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喝完一杯水后，多久会有尿意？一喝水就跑厕所正常吗？

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2017-09-1239健康网
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核心提示：有专家指出，饮水量正常的情况下，人平均每天排尿8次左右，每次300ml，夜晚起夜一次算是正常的。如果超过这个次数，就可称之为尿频。

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刚刚上厕所碰到他，才过去半个小时，又看到他急忙往厕所跑，他未免喝太多水了吧~~~

正常情况下，喝水多，自然排尿频繁，但还有一种情况是：身体出了毛病，导致尿多！

有专家指出，饮水量正常的情况下，人平均每天排尿8次左右，每次300ml，夜晚起夜一次算是正常的。如果超过这个次数，就可称之为尿频。

一、膀胱太小

人具有个体差异性，排尿量有差异，喝水量有差异，自然膀胱也有大小之分。

膀胱小的特征：人每次排尿量不达300ml，而且排尿次数多。

膀胱的大小是天生的，我们无法选择，但可以肯定的是他并不是疾病现象，只是会给生活增添一些不适而已。

不过，其实排尿也是一种习惯，可以适度憋尿，慢慢排尿频率就会减少。

二、不爱喝水导致尿频

小编没有打错字，你也没有看错！


有专家解释说，喝水太少尿液会浓缩，而我们的膀胱对这种“高浓度”尿液更为敏感，导致尿意倍增。

可见，喝水太多会致尿频，喝水太少也会让你不断地跑厕所。

三、膀胱括约肌太松

膀胱是一种储尿器官，与尿道的交界处有括约肌，用来控制尿液排出。

如果这部分肌肉过于松弛，憋尿功能失常，就会出现尿频现象。

这种现象，可以通过做凯格尔运动来加以改善。

四、疾病因素

当然，出现尿频时还需要考虑到是否有相关疾病存在，比如有些人看到别人频繁跑厕所，就会想到肾虚，其实并不只是肾虚会造成尿频。


1.尿路感染肾结石

尿路感染和肾结石会刺激膀胱，使人产生尿意。

肾结石出现时，还会伴有刀割样疼痛，而尿路感染可能引起尿痛和血尿，所以从这些症状可以加以判别。

2.糖尿病

糖尿病的典型症状就是多尿、多饮，不过它并不只是单纯地尿频，每次的尿量也会增加。

3.膀胱过度活动症

很多老年人都有尿频、尿失禁的症状，主要是由于膀胱过度活动所致，这主要跟精神过度紧张和膀胱的肌肉过度收缩引起。

4.肾病

肾病确实会引起尿频，但要判断是不是肾有问题，单凭症状难以看出，如果排除以上情况，建议去医院查下尿常规，如果发现尿蛋白升高，才有可能是肾方面的问题。

延伸阅读：喝完水后，多久会有尿意？

正常来讲，水在体内代谢需要30-45分钟，但排尿时间会受两个因素影响：一是食物咸淡：如果吃得过咸，盐会造成水在体内潴留，排尿时间会延长；二是吃的食物量：如果空腹喝大量的水，很快就会有尿意，而喝水前胃里已经有食物，这样尿意就会延长。

此外，如果排汗量比较大，即使喝水很多，也不会频繁有尿意。

所以排尿时间并没有标准答案，大家可以根据以上这些加以分析。


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