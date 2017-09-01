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喝水有哪些好处？喝水能治百病，但前提是……

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2017-09-0539健康网
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核心提示：生病时，医生会让你多喝热水；脸上长斑、长痘时，美容师会让你多喝水；来痛经时，男友会叫你多喝热水……很多人都说喝水很健康，但小编则认为，想要喝水健康，有一个前提。

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生病时，医生会让你多喝热水；脸上长斑、长痘时，美容师会让你多喝水；来痛经时，男友会叫你多喝热水……很多人都说喝水很健康，但小编则认为，想要喝水健康，有一个前提。

喝水真的能治百病吗？

在日本，曾经流行一种饮水疗法”，它来源于日本医学会的一项研究：科学喝水可治一些疾病，比如关节炎、心跳过快、过度肥胖、头痛、全身酸痛、心脏病、脑膜炎、呕吐、痔疮、子宫疾病、糖尿病、月经失调、眼疾、胃炎等等。

民间素来有传“喝水能治百病”的说法，虽然不知道它是否真能治百病，也不知道百病指的是哪些，但可以肯定的是，喝水确实可以缓解以下10种症状。

1.发烧：随着人体温的上升，水分消耗加快，补充充足的水分，有助于身体排汗、降温。

2.感冒：正常饮水能维持身体的体液平衡，更好地对抗病毒。

3.咳嗽：咳嗽时喝点水，能滋润喉咙，缓解症状。但想要通过喝水治疗咳嗽，基本不可能。

4.腹泻：腹泻者一定要及时补充水分，因为水分流失的很快，如果不及时补给，就会虚脱。


5.胃痉挛：胃痉挛出现时，可以喝点温水，能缓解疼痛。

6.肾结石：尤其是输尿管结石，尽量多喝水，既能冲洗输尿管，还能预防结石变化。

7.痛风：痛风的形成跟高尿酸有关！多喝水，有助于尿酸的排泄。

8.糖尿病：糖尿病虽然不用猛喝，但要比正常人多喝一点，有助于控血糖。

9.消化不良：食物的消化和吸收过程，都需要水分的参与，适当补水可以加速营养成分的溶解。

10.便秘：便秘其中一个原因就是喝水太少，导致大便干燥。多喝水可以改善便秘痛苦。


喝水有益健康，但有个前提——水温别超65℃

“吃过多烫食会致癌”这个观点相信很多人都听说过，跟它有关的就是食道癌。

主要原因是，口腔和食道黏膜比较娇弱，如果长期被烫伤，食管来不及修复，进而诱发癌变。

所以，有专家提出：喝水的时候也要注意温度，如果超过65℃就会烫伤食管粘膜。

对此，国际著名杂志《柳叶刀》还曾发出一则评估报告：土耳其及南美洲国家的人，因为经常喝65℃以上的热饮，所以患食道癌的风险比较高。

再者，老鼠实验也证实，65℃～70℃的热饮，确实会烫伤喉咙，甚至可能导致肿瘤。

所以，无论是喝水还是吃饭，不妨先放一放，待温度适宜再吃。


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