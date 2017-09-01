每天一杯雪菊茶，健脾降“三高”！40岁以上一定要喝

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秋季气候干燥，让人体内滋生“燥火”，此时饮食讲究“清润”。老干部的标配“保温杯”大派用场，写字楼的白领们用它泡菊花茶，每天一杯下火又护眼。今天小九邀请到中医科唐梁医生为大家详解菊花怎么吃才健康？

黄白菊功效有不同，雪菊能养护心血管

办公室里用什么菊花泡茶的人都有，亳菊、滁菊、贡菊、黄菊、白菊、胎菊、雪菊等不同叫法，简直让小九犯晕，不知道它们有什么不同，哪个更好？

菊花是药食两用，入药的菊花分为菊花与野菊花。菊花具有疏散风热、清肝明目、清热解毒的作用，常用于调治风热感冒，温病初起；肝阳上亢、头痛眩晕；目赤肿痛、眼目昏花；疮痈肿毒等症状。野菊花除了泻火平肝，具有比菊花更强的清热解毒的作用，是治疗热毒疮痈的要药。

“亳菊”、“滁菊”、“贡菊”、“杭菊”是以产地来命名的，以“亳菊”、“滁菊”品质最优。





黄菊、白菊是以花朵的颜色来区别，两者的功效侧重有所不同。中医认为，黄菊花的疏散风热功效显著，而白菊花是平肝明目之力更好。

胎菊是最好的一种杭白菊，在花朵未完全开放时就采摘下来，制成胎菊，作用与菊花相同。

雪菊，与菊花同科不同属，功效主要是清热解毒、化湿，常用于急、慢性痢疾，目赤肿痛，湿热痢、痢疾等。现代医学发现，雪菊是一种有益于心脑血管的健康食品，经常食用雪菊可以健脾胃、降血压、降血脂和降血糖，还能缓解心慌、胃肠不适、食欲不振、痢疾及肿毒。





6种人不宜食用菊花，吃错当心伤身

1、孕妇：菊花的性偏寒，有很好的有清热下火作用。脾胃虚弱、体质较差的孕妇，最好不要喝菊花茶，当心引起腹痛、腹泻等症状，影响胎儿的健康。

2、过敏体质者:有的人喝菊花茶后出现皮疹、瘙痒等，说明你对菊花过敏。

3、体虚偏寒者：表现为畏寒怕冷、脾胃虚弱、气血不足、夜尿频多，这类人群即使在夏天出现上火，也不宜喝太多菊花茶。

4、老人及儿童：菊花虽然可以降血压、降胆固醇，但是老人消化能力较差，脾胃较弱，一次食用过量容易引起胃痛、腹泻。至于小孩，处于生长发育期，阳气旺盛，喝菊花茶会削减阳气，除非风热感冒，否则不宜多饮。

5、风寒感冒者：菊花是疏散风热，而风寒感冒多半由于着凉所致，两者属性截然相反，所以风寒不能用菊花。

6、多汗之人：菊花作为一种风热解表的良药，有一定的发汗作用。气虚、阳虚、表虚容易出汗人群不宜喝菊花茶。（通讯员：黄月星）