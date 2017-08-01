已确认！这7种食物的养生效果都不靠谱，别再上当了！

核心提示：其实，生活中的很多“高档食物”都是被宣传出来的，大多数并没有什么用！在此，小编总结出7种，希望大家以后别再受骗了！

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说到健康食物，总有人会在你耳边提到“海参”“鱼翅”“蜂胶”“黑枸杞”等，但它到底好不好，有多好，没几个人能说得出来。

其实，生活中的很多“养生食物”都是被宣传出来的，大多数并没有什么用！在此，小编总结出7种，希望大家以后别再受骗了！

1. 鱼翅

??鱼翅中的胶原蛋白含量虽然占粗蛋白的92%以上，但它的氨基酸构成比与人体蛋白质相比差异很大，而且也不是优质蛋白，跟猪蹄、鸡爪相比，没有任何优势，但价格却是天差地别。

??另一方面，蛋白质在经过胃和肠道时都会被蛋白酶分解为氨基酸和小分子酞，没有了胶原蛋白的功能，在体内是否能再次合成胶原蛋白，还得看具体情况，所以想通过食物来补充胶原蛋白，有点天方夜谭了。





2. 海参

海参的存在价值就在于它其中的蛋白质，那么它跟普通的鸡蛋相比，哪种蛋白质更好呢？

鸡蛋 蛋白质含量13.3%

干海参 蛋白质含量50.2%（水发后蛋白质含量降为6%）

鲜海参 蛋白质含量16.5%

??更为关键的是，海参中的蛋白质营养价值较低，并不是优质蛋白，而鸡蛋中的蛋白质人体吸收率非常高，所以吃海参还不如吃鸡蛋，再加上牛奶和豆类，一天所摄入的蛋白质含量远远高于海参。??

3. 酵素

酵素是近几年炒得非常火热的健康食品，它其实就是一种酶。而酶具有专一性，一种酶只能对特定的化学反应有催化作用。

我们平时所见到的酵素里面并不知道是哪种酶，也不知道它起着什么作用。

另一方面，绝大多数的酶都是蛋白质，而它们在胃酸的作用下会失活，然后再进一步被??胃蛋白酶水解为氨基酸，这也就是说，吃进去的酵素，根本无法在身体起作用。

4. 蜂胶

去药店买蜂胶时，有人总会在你耳边吹捧它的惊人功效——抗菌、抗病毒、抗肿瘤、增强免疫力，它真的有那么好吗？





事实上，科学家针对蜂胶功效的研究多集中在动物身上，用在人身上的实验规模并不大，所以它的功效暂时得不到论证。

5. 黑枸杞

黑枸杞也是近几年兴起的一种“高档”食物，它还被称为“软黄金”。有人说它的营养价值比普通红枸杞高很多，不仅能抗氧化、美白肌肤、还能延缓衰老。???

其实，黑枸杞之所以比枸杞价值高，主要是因为花青素，每100克黑枸杞中含花青素??3690毫克，而红枸杞中没有。

不过，花青素并不只存在于黑枸杞中，茄子、紫薯、葡萄里也有，所以想补花青素，吃这些食物也能达到同样效果！

6. 葡萄籽

葡萄籽居然能抗癌、抗氧化，还能延缓衰老，这是真的吗？





??不可否认，葡萄籽提取物能抑制癌细胞的实验研究不少，但都是在体外实验中，也就是说它只可以针对某种特定癌细胞，而且目前还没有专家明确提出可以用葡萄籽来抗癌。

7. “初产蛋”

初产蛋指的是在母鸡在110天-130天生产出来的第一窝蛋，虽然听起来很珍贵，但它也只是鸡蛋而已。

而且网上有人说初产蛋能健脑，这种说法其实是非常不对的。健脑的营养物质是卵磷脂和n-3脂肪酸，而暂时没有研究显示初产蛋中的这些物质比普通鸡蛋多。

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