已确认！这7种食物的养生效果都不靠谱，别再上当了！

核心提示：其实，生活中的很多“高档食物”都是被宣传出来的，大多数并没有什么用！在此，小编总结出7种，希望大家以后别再受骗了！
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
说到健康食物，总有人会在你耳边提到“海参”“鱼翅”“蜂胶”“黑枸杞”等，但它到底好不好，有多好，没几个人能说得出来。
其实，生活中的很多“养生食物”都是被宣传出来的，大多数并没有什么用！在此，小编总结出7种，希望大家以后别再受骗了！
1. 鱼翅
鱼翅中的胶原蛋白含量虽然占粗蛋白的92%以上，但它的氨基酸构成比与人体蛋白质相比差异很大，而且也不是优质蛋白，跟猪蹄、鸡爪相比，没有任何优势，但价格却是天差地别。
另一方面，蛋白质在经过胃和肠道时都会被蛋白酶分解为氨基酸和小分子酞，没有了胶原蛋白的功能，在体内是否能再次合成胶原蛋白，还得看具体情况，所以想通过食物来补充胶原蛋白，有点天方夜谭了。
2. 海参
海参的存在价值就在于它其中的蛋白质，那么它跟普通的鸡蛋相比，哪种蛋白质更好呢？
鸡蛋 蛋白质含量13.3%
干海参 蛋白质含量50.2%（水发后蛋白质含量降为6%）
鲜海参 蛋白质含量16.5%
更为关键的是，海参中的蛋白质营养价值较低，并不是优质蛋白，而鸡蛋中的蛋白质人体吸收率非常高，所以吃海参还不如吃鸡蛋，再加上牛奶和豆类，一天所摄入的蛋白质含量远远高于海参。
3. 酵素
酵素是近几年炒得非常火热的健康食品，它其实就是一种酶。而酶具有专一性，一种酶只能对特定的化学反应有催化作用。
我们平时所见到的酵素里面并不知道是哪种酶，也不知道它起着什么作用。
另一方面，绝大多数的酶都是蛋白质，而它们在胃酸的作用下会失活，然后再进一步被胃蛋白酶水解为氨基酸，这也就是说，吃进去的酵素，根本无法在身体起作用。
4. 蜂胶
去药店买蜂胶时，有人总会在你耳边吹捧它的惊人功效——抗菌、抗病毒、抗肿瘤、增强免疫力，它真的有那么好吗？
事实上，科学家针对蜂胶功效的研究多集中在动物身上，用在人身上的实验规模并不大，所以它的功效暂时得不到论证。
5. 黑枸杞
黑枸杞也是近几年兴起的一种“高档”食物，它还被称为“软黄金”。有人说它的营养价值比普通红枸杞高很多，不仅能抗氧化、美白肌肤、还能延缓衰老。
其实，黑枸杞之所以比枸杞价值高，主要是因为花青素，每100克黑枸杞中含花青素3690毫克，而红枸杞中没有。
不过，花青素并不只存在于黑枸杞中，茄子、紫薯、葡萄里也有，所以想补花青素，吃这些食物也能达到同样效果！
6. 葡萄籽
葡萄籽居然能抗癌、抗氧化，还能延缓衰老，这是真的吗？
不可否认，葡萄籽提取物能抑制癌细胞的实验研究不少，但都是在体外实验中，也就是说它只可以针对某种特定癌细胞，而且目前还没有专家明确提出可以用葡萄籽来抗癌。
7. “初产蛋”
初产蛋指的是在母鸡在110天-130天生产出来的第一窝蛋，虽然听起来很珍贵，但它也只是鸡蛋而已。
而且网上有人说初产蛋能健脑，这种说法其实是非常不对的。健脑的营养物质是卵磷脂和n-3脂肪酸，而暂时没有研究显示初产蛋中的这些物质比普通鸡蛋多。
近来，一种名叫黑枸杞的东西掀起了一股热潮，据说其营养价值丰富，不仅提高免疫力，基所含的花青素还能抗癌...详情...
据说，在南宋时期，有个制作油条的人特别痛恨秦侩夫妇，便用两块面捏了俩小人儿贴在一起做出了油炸烩，透着那么解气...详情...
提起泡菜，很多人自然而然想起韩剧中风靡起来的神级食材，据了解，韩国妇女几乎都有一手做泡菜的绝活，经济好的家庭不仅用大白菜加工泡菜...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
大多数夫妻的备孕都需要一个过程，为了尽量缩短备孕…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]