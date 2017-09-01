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缓解秋燥 梨的几种吃法

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2017-09-2339健康网
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核心提示：梨鲜嫩多汁，含有85％的水分，酸甜适，含有丰富的维生素和钙、磷、铁、碘等微量元素等。秋季空气干燥，水分较少，若能每天坚持食用一定量的梨，能缓解秋燥，生津润肺。

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　　梨鲜嫩多汁，含有85%的水分，酸甜适，含有丰富的维生素和钙、磷、铁、碘等微量元素等。秋季空气干燥，水分较少，若能每天坚持食用一定量的梨，能缓解秋燥，生津润肺。

　　冰糖雪梨

　　将梨煮熟或蒸熟吃，如冰糖蒸梨可以起到滋阴润肺、止咳祛痰的作用，对痛风病、风湿病及关节炎有防治功效，同时对治疗肺热咳嗽和喉咙痛等效果更佳。

　　蜂蜜雪梨

　　闻名中外的梨膏糖，就是用梨加蜂蜜熬制的，对患肺热久咳的病人有明显疗效。

　　百合梨粥

　　梨1个，百合、麦冬各10克，胖大海5枚。梨洗净切块后加水煮，八成熟之后加适量冰糖，吃梨喝汤。此汤品可以去痰热，滋阴润肺，对嗓子有很好的保护作用。

　　川贝蒸梨

　　鸭梨1个，冰糖和川贝适量。先将川贝用冷水泡软，梨不削皮，从中切成两半，剜去核，然后将冰糖和泡软的川贝放入梨中，再将梨合上用绳子捆紧蒸煮半小时，然后关火放到合适的温度时吃梨肉即可。

　　


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