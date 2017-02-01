这些东西冬季吃一口来年不生病

核心提示：一年四季有不同种类的蔬菜成熟，我们就要在特定的时节吃特定的时令蔬菜。不管是营养还是口感，都要比反季节的好。
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冬季最不能错过的就是这道菜！每天吃一口时令菜，能够强身健体，来年不怕病，活到九十九！
冬季最不能错过这道菜！这些第一菜，你一定要吃！那么，冬季应该吃哪些时令蔬菜呢？
俗话说“春吃花，夏吃叶，秋吃果，冬吃根。”这显示了根茎一类的食物营养与冬季的季节相符，可以有助于人们过冬。
山药：补气、护心血管
山药淀粉含量高，可为抵御寒气，含的薯蓣皂苷、黏液质等成分，有利于肌肤保湿，防止心血管系统脂肪沉积。
白萝卜：降脂、软化血管、提高免疫力
白萝卜中含有芥辣素，有消炎清热作用。还含有木质素和多种酶，有降血脂、软化血管、稳定血压等作用;富含的矿物质可帮助人体提高免疫力，预防冻疮等疾病。
莲藕：清热润肺，健脾开胃
鲜莲藕营养含量很丰富。凉拌或微微焯一下生吃，有清热润肺的作用。煮熟后的莲藕是温性的，健脾开胃。
而除了根茎类食物，下面这些冬季时令“第一菜”，也一定要经常吃，好处非常多！
油菜：活血化瘀，降血脂
油菜具有活血化瘀，降低血脂的作用，同时，具有宽肠通便，降糖之功，糖尿病、便秘患者均应常食。
常吃能降低血脂，适合高血压，高血脂人群。
冬笋：清热解腻，助消化
冬笋搭配肉类烹饪，可以清热解腻。经常吃能促进肠道蠕动、消除积食，降低胃肠道对脂肪的吸收和积蓄。
香菇：防高血压，降胆固醇
香菇能提供人体所需的多种维生素，还能促进体内钙的吸收，经常食用香菇对于增强免疫力、预防感冒也有良好的效果。尤其对预防高血压、高血脂等疾病有益。
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