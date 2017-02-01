39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 饮食 > 营养指南 > 功能饮食 > 养生饮食 > 正文
综合
问医生

这些东西冬季吃一口来年不生病

饮食热文排行榜
2017-02-01凤凰网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：一年四季有不同种类的蔬菜成熟，我们就要在特定的时节吃特定的时令蔬菜。不管是营养还是口感，都要比反季节的好。

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 喝水 了解详情。

　　中医讲究天人合一，人要与自然保持一致，这样才能健康长寿！

　　冬季最不能错过的就是这道菜！每天吃一口时令菜，能够强身健体，来年不怕病，活到九十九！

　　冬季最不能错过这道菜！这些第一菜，你一定要吃！那么，冬季应该吃哪些时令蔬菜呢？

　　俗话说“春吃花，夏吃叶，秋吃果，冬吃根。”这显示了根茎一类的食物营养与冬季的季节相符，可以有助于人们过冬。

　　山药：补气、护心血管

　　山药淀粉含量高，可为抵御寒气，含的薯蓣皂苷、黏液质等成分，有利于肌肤保湿，防止心血管系统脂肪沉积。

　　白萝卜：降脂、软化血管、提高免疫力

　　白萝卜中含有芥辣素，有消炎清热作用。还含有木质素和多种酶，有降血脂、软化血管、稳定血压等作用;富含的矿物质可帮助人体提高免疫力，预防冻疮等疾病。

　　莲藕：清热润肺，健脾开胃

　　鲜莲藕营养含量很丰富。凉拌或微微焯一下生吃，有清热润肺的作用。煮熟后的莲藕是温性的，健脾开胃。

　　而除了根茎类食物，下面这些冬季时令“第一菜”，也一定要经常吃，好处非常多！

　　油菜：活血化瘀，降血脂

　　油菜具有活血化瘀，降低血脂的作用，同时，具有宽肠通便，降糖之功，糖尿病、便秘患者均应常食。

　　常吃能降低血脂，适合高血压，高血脂人群。

　　冬笋：清热解腻，助消化

　　冬笋搭配肉类烹饪，可以清热解腻。经常吃能促进肠道蠕动、消除积食，降低胃肠道对脂肪的吸收和积蓄。

　　香菇：防高血压，降胆固醇

　　香菇能提供人体所需的多种维生素，还能促进体内钙的吸收，经常食用香菇对于增强免疫力、预防感冒也有良好的效果。尤其对预防高血压、高血脂等疾病有益。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

山药 白萝卜 莲藕 淀粉

我来评论

已有0人评论  查看评论

饮食热讯

食话实说 料食如神 图说烩聚 烹饪技巧

关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
减肥 保健 育儿 美容 问答 一周健康热点 饮食热文排行 栏目推荐 热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈