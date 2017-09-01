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每天吃5片饼干，一年之后身体会发生什么变化？看到结果我被震撼了！

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2017-09-1739健康网baozi
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核心提示：想要减肥就得做些牺牲，没有人能随随便便减肥成功，不良饮食习惯是导致肥胖主要原因，因此想变瘦就先从抛弃易胖食物开始。减肥不能吃什么？39健康网减肥编辑为你总结4大易胖食物首领。　

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在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　1、罐装果汁收起来

　　女孩子都非常喜欢喝果汁，因为它她们觉得果汁能够减肥以及美颜，但是其实很多人对罐装果汁存在错误的认知。你以为果汁是属于水果类的，它不但能够给人体补充营养，还是天然的绿色的。但事实是不是这样的呢？

　　实际上罐装果汁并非像水果那样富含维生素和矿物质。为什么呢？因为果汁的制造过程中，水果所含的维生素和矿物质都流失了仅剩的一点点维生素C也会因为日照而慢慢减少。而且很多厂家为了能够保持果汁的口感，都会使用浓缩还原的技术，而且还添加了人工色素和糖。长久喝罐装果汁，人就很容易发胖。

　　2、可乐是头号大敌

　　我们说可乐能够致胖，不仅是由于它本身客观存在的糖分和热量，更是由于可乐的味道能够刺激我们吃下比平时更多的食物。为什么人会发胖，其实就是因为我们容易忽略一些小细节，慢慢的就导致腿上和腰腹堆积大量的脂肪。


　　3、必须停止喝啤酒

　　啤酒几乎是聚会必备的饮料，特别是晚上，和三五好友坐在一起吃烧烤，这个时候再来点冰啤酒，岂不尽兴！但是喝多了啤酒小心出现一个大大的啤酒肚，啤酒除了含有热量以外，在没有任何营养元素。也就是说，啤酒只是能够让人发胖，对身体一点好处也没有。


　　4、巧克力饼干榜上有名

　　众所周知，女生都很喜欢吃零食。特别是巧克力饼干，有的人会说吃一块小小的饼干能有什么危害呀，但是想一想如果你每天吃至少5片巧克力饼干，那么你每天吃下去的热量就有302卡路里，一年过后你就会胖28斤，想想就可怕！假如说平时也没节制，或者饮食不规律和生活作息的话，肥胖会来得更快。


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