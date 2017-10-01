红酒怎么喝能防癌？这样喝红酒更健康

核心提示：红酒怎么喝更健康？适量地喝一些红酒对养生保健有很好的帮助，你知道怎样喝红酒才能获得更好的保健功效吗？

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红酒怎么喝更健康？很多人都知道喝红酒有很多好处，但是喝红酒也是有讲究的，方法得当才能获得很好的保健功效，你知道红酒怎么喝才能有助防癌吗？和红酒有什么禁忌？一起来了解一下吧！









红酒怎么喝能防癌？

红酒营养丰富，不仅具有降血脂、软化血管的功效，还能帮助预防癌症。喝红酒最好在晚上7点到9点的时间喝，因为这个时间段里肝脏的功能最为活跃，代谢酒精所需的乙醇脱氢酶活性升高，可以更好地将酒精代谢掉。过了9点之后，肝脏的解酒能力会逐渐下降，因此喝红酒保健，最好早一点喝。

喝红酒还有哪些禁忌

1.红酒忌与海鲜为伍

红酒适合与红肉一同食用，红酒中含有丰富的单宁，单宁与红肉中的蛋白质结合后肉类会更易消化。但海鲜等白肉中的蛋白质与单宁结合可能会破坏原有的风味，甚至产生一些金属味。如果吃海鲜时想喝葡萄酒，最好还是喝白葡萄酒。









2.红酒忌有醋相伴

醋会钝化口腔的感觉，在品尝红酒时就会削弱了味觉，因此在喝红酒时最好不要吃含有醋的食物。柠檬、奶酪等食物则是红酒的好伴侣，喝红酒时吃上一些，会令口感更好哦！

3.红酒忌浓香辛辣食品

辛辣或浓香的食物会令口腔的感觉麻木，在喝红酒时就会难以感受到红酒应有的口感，因此在喝红酒时也要少吃这类食物。