苹果酸奶减肥法一周试验

核心提示：苹果酸奶减肥法是比较适合需要快速减重人群的一种减重方法，虽然苹果酸奶减肥法有不少弊端，但是还是有许多人尝试过苹果酸奶减肥法，也有人通过苹果酸奶减肥法瘦15斤。苹果酸奶减肥法这种快速减肥的减肥方法使用需谨慎。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

苹果酸奶减肥法是比较适合需要快速减重人群的一种减重方法，虽然苹果酸奶减肥法有不少弊端，但是还是有许多人尝试过苹果酸奶减肥法，也有人通过苹果酸奶减肥法瘦15斤。苹果酸奶减肥法这种快速减肥的减肥方法使用需谨慎。

苹果酸奶减肥

苹果酸奶减肥法第一阶段

day1-day2：苹果酸奶日

第一天：早上8点吃一个苹果，上午10点多一个苹果，下午三点一个苹果。总之一共准备5个苹果，饿的时候就吃。

苹果酸奶减肥法第一天可能很不能适应，能坚持下来的可以坚持，不过坚持不来的姑娘还是不要勉强啦，毕竟让身体感到舒服的减肥方法才比较好，才能长久保持效果不反弹。

苹果酸奶减肥法第二天：都喝酸奶。

第二天是苹果酸奶减肥法最难的时候，因为苹果和酸奶并不能提供足够的营养，所以可能会让你感觉脑子昏昏沉沉的，如果一定要用苹果酸奶减肥法获得很快的减肥效果，那么还是在周末时间比较好。

苹果酸奶减肥法第二阶段

day3-day4：正常饮食

方法：早餐吃稀饭和鸡蛋配青菜;午餐有菜有肉均衡营养，吃到九分饱;晚餐一根黄瓜，一根玉米，加上青菜和肉类。接下来的日子以此类推！

你的身体经过两天的节食后不要再节食啦，快快补充营养让身体回到正轨上来。苹果酸奶减肥法第二阶段不可暴饮暴食，否则对肠胃会有很大的刺激。

苹果酸奶减肥法第三阶段

day5-day6：苹果酸奶日

虽然说苹果酸奶减肥瘦15斤有些夸张了，不过相信你也已经用苹果酸奶减肥法获得了一定程度的快速减肥效果，如果身体没有出现不适和其他不良反应，那么可以再次尝试两天的苹果酸奶日。在这之后，你便可以进行自然平衡的饮食了。

注意：如果发现头发掉得多，脸色暗沉那么就不要再进行苹果酸奶减肥法了。

苹果酸奶减肥法后如何保持？

平时三餐营养均衡八九分饱

用苹果酸奶减肥法取得一定的减重成果后，可以不再节食，进行正常的饮食。需要注意饮食宜清淡，少食油腻与加工的包装食品。每天是三餐的话吃到八九分饱，不吃撑就好，如果每天少食多餐，那总热量不变的同时，每顿的食物量可以减少。

最好坚持每天运动

坚持运动更有利于保证体重维持体形，除了跑步、游泳、减肥操等有氧运动外，你可以尝试一些健身房无氧运动，无氧运动的是提高新陈代谢的保证，对于苹果酸奶减肥法之后的保持也起到较好的作用。



