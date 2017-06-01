人们为什么总想吃甜食？怎样通过饮食来控制血糖呢？

核心提示：大多数人看到甜食都是经受不住诱惑的，人的大脑很聪明，有时候也比较笨，它会本能对能量产生一种类似执念的追求。因此人们总会有一种“甜食越吃越想吃”的感觉，甚至出现对甜食上瘾的中毒症状。

大多数人看到甜食都是经受不住诱惑的，人的大脑很聪明，有时候也比较笨，它会本能对能量产生一种类似执念的追求。因此人们总会有一种“甜食越吃越想吃”的感觉，甚至出现对甜食上瘾的中毒症状。

人为什么总想吃甜食？

甜点中往往含有大量的白砂糖，包括我们每天都要吃的米饭中也含有不少“糖”，无论是白砂糖还是淀粉都是容易让人血糖快速升高的东西。血糖值快速升高过后又会快速降低，这是因为胰岛素会为了降低血液中过高的血糖而不断努力。

而一旦胰岛素努力过头，人就会出现血糖的异常低下，此时容易出现大脑供能不足，而大脑则会自我判断认为“需要更多的糖分来供给能量”，于是人就会进一步产生对甜食的需求，更进一步导致血糖值低下导致脑供能不足……如此就进入了一种恶性循环。也就是说，人对甜食有一种天然的需求，这与我们体内的血糖值波动有很大关系。

糖是“偷走”维生素的“元凶”

维生素B1具有就爱那个糖代谢转换为能量的功能，但是一旦糖分摄入过多，就会导致糖分难以分解，此时会大量占用同时具有其他功能的维生素B1，造成人体维生素B1不足。

人体中一旦缺乏维生素B1，就会出现一系列症状如容易疲倦、水肿、烦躁不安、忧郁等，而人为了消除这种精神上的不安定，就会忍不住向甜食伸出手去，因为甜食中的多巴胺能够带给人一种幸福感，而一直以来甜食带来的这种幸福感，最终结果是人无法离开甜食，最终造成体重不断增加，以致出现各种生活习惯病。

此外，糖分还是糖尿病、老年痴呆、胶原病、不孕、月经不调等疾病的罪魁祸首，多吃甜食对健康有害无益。

三招教你预防血糖急剧上升

任何食物都有好坏两面，尽管精制糖和白米饭等中含有的糖分会带来一系列的健康问题，但如果完全不吃糖，又会出现反弹现象。不管是病人还是正常人，控制血糖的平稳非常重要，不妨按照以下五点来实施，有效地防止血糖急升急降。

（1）将白米与糙米混合食用

平时煮饭时，不妨先将白米和糙米按照3：1的比例混合后再煮，习惯这样的口味后，慢慢地将比例改为2：1甚至1：1，尽可能减少精白米的食用，增加杂粮，以更好地保持血糖的平稳。

（2）当想吃甜食的时候，忍耐30分钟

当对甜食产生欲望的时候，一定不要马上放纵自己将手伸向甜食，最好先忍耐30分钟，在这个过程中，可以做做运动、看看微博或者与朋友聊聊天，但最好不要涉及任何和甜食有关的话题，或许30分钟过了以后，你的大脑已经不再对甜食有如此强烈的需求，你就更不需要再额外吃入甜食了。

（3）按照顺序吃西餐

如果去餐厅了吃西餐，最好按照西餐本身的进食顺序来吃，即先吃刷才沙拉，然后喝汤……实际上这样的进食顺序非常有健康讲究，因为这样不容易升高血糖。在家吃饭时也最好先喝汤或吃蔬菜，然后再开始吃主食和吃肉。