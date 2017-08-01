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让你一吃就停不下来的3种食物，实际上是健康“杀手”！

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2017-08-2839健康网
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核心提示：虽然每个人的喜好有所不同，但有些食物却是大家公认的“美味”，比如小龙虾、臭豆腐、瓜子、薯片等。然而，这些一吃就停不下嘴的食物，吃起来却很有讲究，你知道有哪些讲究吗？

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虽然每个人的喜好有所不同，但有些食物却是大家公认的“美味”，比如小龙虾、臭豆腐、瓜子、薯片等。然而，这些一吃就停不下嘴的食物，吃起来却很有讲究，你知道有哪些讲究吗？


上瘾食物1：小龙虾

——一天最多吃一斤

小龙虾到底有多火？今年的《中国小龙虾产业发展报告》里提到，北京、合肥、上海等十座城市中，每年有过万吨小龙虾被吃掉。

很多人表示，一开始并不喜欢吃，但一吃就停不下来，然后彻底爱上它。

不过，再好吃的食物也不建议食用过度。

复旦大学附属中山医院营养科主任高键建议，小龙虾每餐的食用上限是一斤。

他明确表示，小龙虾很容易让人上瘾，一方面是因为小龙虾的口味很吸引人，最受人喜欢的就是麻辣味，辣椒会刺激人的食欲，一不小心，就会多吃；另一方面，小龙虾虽然看着大，但里面的肉却很少，这给人一种吃很少的感觉，所以就算吃了一斤，看着一堆虾壳，也丝毫不会有体重负担。

然而高键却表示，吃小龙虾会给身体带来不少的伤害。因为它属于高蛋白食物，一旦摄入过多，身体就会产生很多的代谢废物，对身体产生一定危害。

值得提醒的是，近年来关于小龙虾引起的“肌溶解”症状屡见不鲜，虽然目前还没有权威机构确认它跟肌溶解症有关，但为了避免这种情况的出现，最好还是少吃。同时吃的时间还要选择新鲜的、干净的小龙虾，不要吃小龙虾头。


上瘾食物2：瓜子

——每天一小把即可

追剧、聊天的时候，来上一包瓜子，是很多人的习惯。瓜子肉不多，即使吃一整包也不觉得饱，所以很多人一吃就停不下手。

解放军309医院营养科主任左小霞表示，吃瓜子不宜过多，每天吃一小把即可，切不可过量。

首先，瓜子中的油脂较为丰富，食用过多易造成高血脂、肥胖等症状；

其次，炒制的瓜子性味温热，吃多了容易引起便秘、上火；

再者，长时间嗑瓜子还易引起口腔黏膜损和舌头肿痛，严重的还会出现“瓜子牙”。


上瘾食物3：薯片

——最好别吃

除了瓜子，薯片也是看剧的绝佳“搭档”，虽然它在垃圾食品中永远名列前茅，但这也丝毫不影响人们对它的喜爱。

薯片之所以这么受欢迎，专家认为这是因为薯片在油炸时增加了香脆感，而且还有牛肉、番茄、青瓜、海苔等各种味道，再加上轻巧的包装，才能获得一大批年轻粉丝，其中以青年女性和儿童为主。

可是，薯片一吃就停不下来，怎么办呀？

别怕，小编有办法。

薯片其中既添加了各种添加剂，还是油炸食物，吃了还会发胖，所以平时多看一些薯片制作过程的视频，或者了解薯片中的成分，就能从根源上戒断它。

还需要了解的是，薯片中含有反式脂肪酸，有高血压、冠心病和高血脂疾病的人要谨慎食用。


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