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黑豆被称为“豆中之王”，不想变老，女人一定要多吃！

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2017-08-1639健康网
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核心提示：黑豆是一种营养价值高的食物，女性朋友如果多吃点黑豆那就更有营养价值哦！黑豆含有丰富的维生素，具有很好的美白养颜的功效，黑豆含有丰富的维生素E，这也是女性美白的关键。

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黑豆是一种营养价值高的食物，女性朋友如果多吃点黑豆那就更有营养价值哦！黑豆含有丰富的维生素，具有很好的美白养颜的功效，黑豆含有丰富的维生素E，这也是女性美白的关键。


黑豆有什么营养价值呢？

1、经常吃黑豆能够补充肾气，常吃黑豆的女性皮肤衰老也比较慢，具有减少皱纹功效。黑豆还能降低长黄褐斑老年斑的几率，是非常好的肌肤美容食物呢。

2、黑豆还具有降低胆固醇的功效，因为黑豆含有卵磷脂，这个能够抗动脉硬化

3、黑豆富含维生素E，可以有效清除人体内的自由基，延缓皱纹生成，具有美容养颜，延缓衰老的功效。在这里推荐一个食疗方，直接用黑豆煮冰糖，有很强的补血养颜功效！

4、黑豆除了补肾之外还具有健脾的作用，经常吃黑豆还能改善水肿的问题，面部的红肿问题也能得到一些改善。

下面我们来看看黑豆食疗方吧！

一、海带黑豆

食材：100克猪瘦肉、200克海带、100克黑豆


做法：

1、黑豆先清洗干净

2、猪瘦肉洗干净之后切成块状

3、海带清洗干净之后，切成细丝状

4、将备好的食材一起放到锅中，加入大概600毫升的水

5、先开大火煮开，撇掉泡沫之后用小火炖一个小时，最后加入适量食盐进行调味即可了

二、黑豆乌鸡

食材：150克黑豆、100克何首乌、一只乌鸡、10个红枣


做法：

1、先将买来的乌鸡清洗干净，接着就放在备用

2、黑豆先炒一下，然后用清水清洗干净，还要晾干

3、接着将备好的乌鸡跟黑豆红枣这些食材一起放到锅中，加入适量清水

4、大概煲两个小时左右，最后加上适量食盐进行调味即可

5、这道汤不仅能补肾益精，身体还能更健康呢

三、黑豆养生粥

食材：黑米、黑豆、核桃仁、黑芝麻、百合、薏仁、大米、红糖

做法：

1、先将黑米、黑豆、薏仁在清水中浸泡两个小时

2、将该洗的都洗了，准备好之后将所有食材放进锅中

3、加入适量清水到锅中，大概煲两个小时左右

4、等到煲到差不多了就加入适量红糖就可以起锅啦


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