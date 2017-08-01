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它是公认的补肾药，6种人吃了却会“中毒”！

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2017-08-1239健康网
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核心提示：在所有的中药中，枸杞应该算是最熟悉的一种，它既能用来煲汤，还能泡茶，直接当零食吃味道也不错！很多人都用它来补肾，殊不知，它除了补肾，还有其他的强大功效。

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在所有的中药中，枸杞应该算是最熟悉的一种，它既能用来煲汤，还能泡茶，直接当零食吃味道也不错！很多人都用它来补肾，殊不知，它除了补肾，还有其他的强大功效。

除了补肾，枸杞的这些功效你该知道

《中医药典》里是这样描述枸杞的：滋补肝肾，益精明目。用于虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明。

简单来说，就是说枸杞能补肾、改善视力、提升免疫力和性功能。常用来改善和治疗肾虚、免疫力下降、视力减退和性能力下降。

为什么小小枸杞有这么大的功效呢？专家表示，这要归功于其中的枸杞多糖，它能提高自身免疫力，延缓衰老；其中的叶黄素能抵挡紫外线的刺激，保护视神经。

枸杞怎么吃最好？

生活中经常用枸杞来泡水，既补水又补肾。但很多人泡完水后会把枸杞渣扔掉，其实这样等于丢弃掉枸杞的一大部分营养。

另一方面，枸杞也不适合泡水喝。因为高温会破坏枸杞中的水溶性维生素，导致营养物质大部分流失。


所以，枸杞最好就是嚼着吃。

不过也有限制用量：成年人每天吃20克左右就可以了，如果是干嚼，数量就要减半。

枸杞虽好，6种人要慎吃

1、热性体质的人

枸杞滋补的同时还能温热身体，所以体内有温热或痰湿的人最好别吃，否则会加重病情。

这类人主要表现为脾气暴躁、满面红光。

2、脾胃虚弱的人

脾胃虚弱的人吃枸杞容易引起脾胃寒滞，导致消化不良。尤其在夏天不要吃，否则会出现胃脘满闷、食欲下降等现象。


3、感冒发烧、炎症患者

枸杞属于热性中药，感冒发烧的人体内本来就有火，此时吃枸杞也会加重病情；另外有炎症的患者也不宜吃枸杞。

4、欲望亢奋的人

枸杞能补肾，所以它有一定的提升性兴奋的功能，如果性欲亢奋的人吃了，会给身体带来不适。

5、腹泻的人

《本草经疏》中就有提到：若并脾胃薄弱，时时泄泻者勿入。腹泻的人吃枸杞，会加重腹泻症状。

6、糖尿病患者

枸杞含有较多的糖分，每100克约含糖19.3克，糖尿病者要慎用。

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