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水是世上最便宜的药！健康喝水有三个“最佳”，你知道吗？

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2017-08-2439健康网
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核心提示：水是生命之源，人的生命一刻也离不开水，不仅如此，水喝得好、喝得对还能使人变得更年轻！但如果喝太多，也会惹来一些疾病。所以，喝水也是有很多讲究的，究竟该怎么喝水，哪种水最好，今天小编跟大家说道说道。

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一说到喝水，我就会想起当年小燕子的那篇“喝水论”：人都要喝水，早上要喝水，晚上要喝水……

水是生命之源，人的生命一刻也离不开水，不仅如此，水喝得好、喝得对还能使人变得更年轻！但如果喝太多，也会惹来一些疾病。所以，喝水也是有很多讲究的，究竟该怎么喝水，哪种水最好，今天小编跟大家说道说道。

喝水的四大功效

1. 喝水让人更年轻

俗话说“水是最廉价的保健饮品”，这并不夸张。因为人体的垃圾想要更快排出，就需要一个较强的外力，而水就是最好的选择。

可以在早上起床后喝上一杯温开水，能排除毒素，促进排便，起到美容的效果。

2. 喝水可以让人更快乐

当你生气时，你会怎么办？是一顿乱吼还是远离硝烟之地。不妨喝口水，也许能缓解你的愤怒。

跟水能加速毒素排出的原理一样，人在生气时，肾上腺素会飙升，但它跟其他的物质一样也可以排出体外，而最主要的方法就是多喝水。


3. 防治感冒

当你感冒发烧时，医生总会刻意地嘱咐一句“多喝水”，这并不是敷衍的话，而是喝水确实能加快感冒痊愈。

感冒发烧时，人体会出现出汗多、呼吸急仲的现象，这时补充大量的水分，可促使汗液更快排出，促进排尿，还有助于调节体温，起到防治感冒的作用。

4. 促进排便

中医认为便秘有很多原因，最常见的一种就是“津燥肠枯”。这种情况主要是人体内缺乏津液所致。

而大口喝水能迅速补充津液，刺激肠蠕动，促进排便。 

喝水的“3个最佳”

虽然喝水的好处很多，但也并不是越多越好！喝得太多也会致病！


1. 最佳饮水量：成年男性每天饮水量1700ml

当水量超过肾脏排泄能力时，可引起水中毒，水中毒可直接导致低钠血症。

一般人很少出现水中毒，但在夏季高温情况下，有肝、肾脏疾病的患者很容易出现这种情况。

国外研究表明，大量喝水后，如果出现疲倦、食欲降低、头晕的感觉，多是由于喝水过多所致。饮水量过多冲淡了血液，影响了身体的氧交换，引起脑部缺氧。

《中国居民膳食指南》建议，成年男性每天饮水量1700ml，女性每天1500ml即可满足身体需求。

如果活动量较大，可适当增加饮水量。


2. 最佳饮水时间：不渴也要喝

正常人想的是，口渴时再喝水！其实，当口渴时机体已经处于缺水状态，这时机体已经在调节水平衡了，此时补水虽然可以补充体内水分，但并不是最佳饮水时机。而且太渴时很容易饮水过量，加重肾脏负担。

喝水原则是少量多次，可以在任何时刻喝，但睡前尽量少喝，以免发生水肿。

3. 最佳水源：白开水

生活中最常接触到的水是茶水、饮料和白水，虽然茶水有一定的保健功能，但最佳的水源还是白开水。

白开水可轻松透过细胞膜进入细胞促进人体的新陈代谢，增加血红蛋白的含量，增强机体免疫力。

再者，跟其他的水源比起来，白开水还具有干净卫生、经济实惠的特点，是饮品中的最佳选择。


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