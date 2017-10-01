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听说吃姜会诱发肝癌？姜真的不能吃多吗？

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2017-10-0139健康网
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核心提示：生姜是不可或缺的调味品，你不要小看生姜了，生姜可是有着很多功效的。网传吃姜会诱发肝癌？那么姜可以直接吃吗？下面跟着小编一起来看看吧！

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　　生姜是不可或缺的调味品，你不要小看生姜了，生姜可是有着很多功效的。网传吃姜会诱发肝癌？那么姜可以直接吃吗？下面跟着小编一起来看看吧！

　　生姜有什么功效跟作用？下面一起来了解一下吧！

　　生姜具有排毒去味的作用

　　生姜具有排毒去味相信很多人都知道的，比如口气跟体味等都是属于细菌的增殖产物，这是难闻的气味不仅影响着自己的心情，也是健康不佳的一种反应。那么生姜这时就能起到一种抑菌排毒的作用了，更加能够改善女性自身生理状态的的低迷。

　　生姜具有祛痰利水的功效

　　大多数的肥胖在中医眼中并不是“营养过剩”，而是“痰”和水等代谢废物排出不畅所造成。而这些废物之所以排出不畅，多数又是“气虚”、“阳虚”等一系列功能减弱的结果。姜能够激发阳气，促进身体的代谢功能，从而去掉多余的“痰”和水，有助于女性达到体态婀娜、身轻如燕的效果。

　　生姜具有温经活血的作用

　　中医认为，女性健康是以血的充足与脉络的通畅为根本，而外来的寒邪是对血脉伤害最大的因素，往往造成痛经、肢体疼痛、恶露不下、崩漏等寒凝血淤的症候。这时，要是吃姜可以温暖胞宫、通利血脉，起到驱除寒邪，迅速改善症状的效果。

　　有人说生姜食用过量会诱发肝癌，这是真的吗？

　　之前网传着吃生姜可能会导致肝癌，但是吃姜跟癌症是没有太大关系的，吃姜并不会导致癌症的发生。为什么呢？黄樟素是2类致癌物，它的致癌作用远远都没有黄曲霉素那么强。而且发霉的生姜所含的黄樟素是很少的，如果做菜的时候放一些是达不到危险的警戒线的。


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