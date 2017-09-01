香菇有什么好处？怎样吃香菇更有营养？

核心提示：香菇中含有的另外一种化合物——香菇嘌呤（也称赤酮嘌呤）可以降低胆固醇的水平。香菇含有的抗氧化剂含量是麦芽的12倍，是鸡肝的4倍，使它具有更好的抗癌效果。

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香菇有哪些营养价值呢？

1.提高机体免疫功能

香菇中的香菇多糖可提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能，还可促进T淋巴细胞的产生，并提高T淋巴细胞的杀伤活性。

2.延缓衰老

香菇的水提取物对过氧化氢有清除作用，对体内的过氧化氢有一定的消除作用。

3.防癌抗癌

香菇中含有的另外一种化合物——香菇嘌呤(也称赤酮嘌呤)可以降低胆固醇的水平。香菇含有的抗氧化剂含量是麦芽的12倍，是鸡肝的4倍，使它具有更好的抗癌效果。

4.降血压、降血脂、降胆固醇

香菇中含有嘌呤、胆碱、酪氨酸、氧化酶以及某些核酸物质，能起到降血压、降胆固醇、降血脂的作用，又可预防动脉硬化、肝硬化等疾病。

5.治疗疾病

香菇还对糖尿病、肺结核、传染性肝炎、神经炎等起治疗作用，又可用于消化不良、便秘等。

6.预防三高

香菇中含有嘌呤、胆碱、酪氨酸、氧化酶以及某些核酸物质，能起到降血压、降胆固醇、降血脂的作用，又可预防动脉硬化、肝硬化等疾病。

那么，蘑菇怎么做才好吃呢？

推荐食谱：奶油蘑菇汤

材料：白蘑菇5个，洋葱1/2个，雀巢淡奶油半盒，黄油，水，鸡精，面粉，盐少许，黑胡椒少许，荷兰芹少许。

做法

1、将白蘑菇洗净，沥干水分，切片，洋葱切碎粒，待用。

2、取用水600ml加入鸡精10g，搅拌融化，制成鸡清汤待用。

3、中火加热锅中的黄油，待黄油融化时放入面粉翻炒1分钟，制成黄油炒面，(这是火要小，否则容易焦)取出待用。

4、锅中放入剩余的黄油，加入洋葱碎，放入蘑菇翻炒片刻，倒入鸡清汤，淡奶油煮大约10分钟，再加入黄油炒面搅匀。

5、最后调入盐、黑胡椒粉搅拌均匀即可。装盘后可用新鲜荷兰芹点缀。

小贴士： 其实干香菇跟新鲜香菇的营养价值是一样的，不过要注意的是，干香菇泡过后的水可以再利用，比如把它跟香菇一起炖，炖出的汤汁会更香浓。