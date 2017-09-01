想要瘦脸吗？多吃这些食物吧！

核心提示：柿子饼甜腻可口，对于想瘦脸又爱吃甜食的女生们，它将是一个最佳选择！它营养价值很高，一个柿饼的维生素C，基本就满足一天所需用量的一半，而且还帮助肠胃消化！但食用时要注意不能与海带、紫菜、萝卜等同食哦！

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吃什么食物瘦脸最快呢？

1、菠菜含有大量的钾元素，非常有利于排出脸上的水分。同时菠菜还含有维生素A和维生素C。想快快瘦脸的话可以多吃点菠菜。

2、紫菜对消水肿有很好的功效，夏天可以多喝紫菜汤，消暑又可以瘦脸，一举两得。很多女生都喜欢吃紫菜瘦脸哦！

3、红萝卜同样具有减肥瘦脸的功效，而且红萝卜瘦脸的效果非常好。红萝卜汁具有通便排毒的作用，而且红萝卜还有养颜美肤的功效。

4、柿子饼甜腻可口，对于想瘦脸又爱吃甜食的女生们，它将是一个最佳选择！它营养价值很高，一个柿饼的维生素C，基本就满足一天所需用量的一半，而且还帮助肠胃消化！但食用时要注意不能与海带、紫菜、萝卜等同食哦

下面我们来看看瘦脸的食疗方有哪些吧！

1、苦瓜瘦肉粥

材料：猪瘦肉、苦瓜、盐等

做法：首先将苦瓜去瓤切成块，猪瘦肉也切成块，将锅中放水煮开后，放入苦瓜炖煮约20分钟，加入猪肉慢炖，煮熟即可 。

瘦脸原理：这款粥具有消火解热的作用，此外苦瓜还有去脂之效。让你面部的脂肪轻松燃烧，瘦出优美轮廓。

2、芹菜豆腐干

材料：芹菜、豆腐干、盐、花椒、姜、味精

做法：首先将豆腐干切条，芹菜切段，入沸水锅中焯一下捞出。然后花椒泡热水制成花椒水，锅内加花生油烧热，放入姜丝炝锅，入豆腐干炒透，再下入芹菜段及其他调料，旺火炒至嫩熟。加味精，勾薄芡，淋明油，出锅装盘。