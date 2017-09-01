想要瘦脸吗？多吃这些食物吧！

核心提示：柿子饼甜腻可口，对于想瘦脸又爱吃甜食的女生们，它将是一个最佳选择！它营养价值很高，一个柿饼的维生素C，基本就满足一天所需用量的一半，而且还帮助肠胃消化！但食用时要注意不能与海带、紫菜、萝卜等同食哦！
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
吃什么食物瘦脸最快呢？
1、菠菜含有大量的钾元素，非常有利于排出脸上的水分。同时菠菜还含有维生素A和维生素C。想快快瘦脸的话可以多吃点菠菜。
2、紫菜对消水肿有很好的功效，夏天可以多喝紫菜汤，消暑又可以瘦脸，一举两得。很多女生都喜欢吃紫菜瘦脸哦！
3、红萝卜同样具有减肥瘦脸的功效，而且红萝卜瘦脸的效果非常好。红萝卜汁具有通便排毒的作用，而且红萝卜还有养颜美肤的功效。
4、柿子饼甜腻可口，对于想瘦脸又爱吃甜食的女生们，它将是一个最佳选择！它营养价值很高，一个柿饼的维生素C，基本就满足一天所需用量的一半，而且还帮助肠胃消化！但食用时要注意不能与海带、紫菜、萝卜等同食哦
下面我们来看看瘦脸的食疗方有哪些吧！
1、苦瓜瘦肉粥
材料：猪瘦肉、苦瓜、盐等
做法：首先将苦瓜去瓤切成块，猪瘦肉也切成块，将锅中放水煮开后，放入苦瓜炖煮约20分钟，加入猪肉慢炖，煮熟即可 。
瘦脸原理：这款粥具有消火解热的作用，此外苦瓜还有去脂之效。让你面部的脂肪轻松燃烧，瘦出优美轮廓。
2、芹菜豆腐干
材料：芹菜、豆腐干、盐、花椒、姜、味精
做法：首先将豆腐干切条，芹菜切段，入沸水锅中焯一下捞出。然后花椒泡热水制成花椒水，锅内加花生油烧热，放入姜丝炝锅，入豆腐干炒透，再下入芹菜段及其他调料，旺火炒至嫩熟。加味精，勾薄芡，淋明油，出锅装盘。
近来，一种名叫黑枸杞的东西掀起了一股热潮，据说其营养价值丰富，不仅提高免疫力，基所含的花青素还能抗癌...详情...
据说，在南宋时期，有个制作油条的人特别痛恨秦侩夫妇，便用两块面捏了俩小人儿贴在一起做出了油炸烩，透着那么解气...详情...
提起泡菜，很多人自然而然想起韩剧中风靡起来的神级食材，据了解，韩国妇女几乎都有一手做泡菜的绝活，经济好的家庭不仅用大白菜加工泡菜...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
大多数夫妻的备孕都需要一个过程，为了尽量缩短备孕…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]