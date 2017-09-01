怎样消除小肚腩？吃什么食物能进行清肠呢？

核心提示：国外有句谚语：“一日一苹果，医生远离我”。它对于健康最显而易见的效果是：促进肠道排泄——所含有的半乳糖醛酸、果胶，将肠道中的垃圾降至最低；其中的可溶性纤维素，有效增加了残渣的排出能力，让你告别“小腹婆”，保证肠道循环正常运转。

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在饮食上常吃哪些食物能进行清肠呢？

1、海带：中医专家指出，海带属于碱性食物，富含的碘可促进血液中三酸甘油酯的代谢。海带中含有一种叫硫酸多糖的物质，能清除附着在血管壁上的胆固醇，使胆固醇保持正常含量。

海带中的褐藻胶因含水率高，在肠内能形成凝胶状物质，有助于排除垃圾物质，阻止人体吸收铅、镉等重金属，排除体内放射性元素，同时有助于治疗动脉硬化，并可防止便秘的发生。

2、木耳：木耳具有补气活血、凉血滋润的作用，能够消除血液里的热毒。黑木耳中的植物胶质有较强的吸附力，可将残留在人体消化系统内的杂质排出体外，起到清胃涤肠的作用。

黑木耳对体内难以消化的谷壳、木渣、沙子、金属屑等具有溶解作用，对胆结石、肾结石等也有化解功能。

3、苹果：国外有句谚语：“一日一苹果，医生远离我”。它对于健康最显而易见的效果是：促进肠道排泄——所含有的半乳糖醛酸、果胶，将肠道中的垃圾降至最低；其中的可溶性纤维素，有效增加了残渣的排出能力，让你告别“小腹婆”，保证肠道循环正常运转。

苹果皮中含有很多丰富的抗氧化活性物质，能降低肠道老化的速度。因此，苹果最好带皮吃哦！

4、酸奶：酸奶除了有丰富的钙质外，还能调理肠胃内细菌平衡，净化肠胃，刺激肠胃蠕动，防止便秘，减少肠胃疾病发生。但要注意的是，酸奶饮料或者乳酸饮料是被稀释后的饮料，效果没有较稠的酸奶好。

除了饮食还有其他哪些方法可消除小肚腩？

1、中药瘦小腹

中药能够调理体质、促进脂肪代谢。请咨询中医师，针对你的体质开几付促进末梢血液循环、调节肠胃功能以及有发汗效果的中药会有不错的效果。但是注意一定要选择与自己体质吻合的中药瘦腹效果才会好喔！

2、腹式呼吸

腹式呼吸可以瘦小腹，因为腹式呼吸不仅能刺激肠胃蠕动，促进体内宿便排出，更能加速腹部脂肪燃烧。每天晚上，窝在沙发里看电视时或是睡觉前躺在床上时，做10分钟腹式呼吸：用鼻子慢又沉地吸气，感觉腹部缓缓隆起，HOLD住呼吸几秒钟后，再慢慢从口呼气，感觉腹部下陷。注意每分钟腹式呼吸5～6次即可。呼吸时把注意力集中在腹部的起伏上，每天坚持一个月后就能够看到效果。

3、晚上6点前吃晚餐

专家说睡前4小时吃晚餐就不容易发胖。但如果已经有小肚腩的人，不妨将晚餐安排在更早的晚上6点之前，让肠胃在睡前有充分的时间消化、排空，这样腹部才不会囤积脂肪，也才可能拥有平坦的小腹。