食物脂肪里边你所不知道的真相！

核心提示：说到胆固醇，大多数人第一时间就会想到鸡蛋，也有人会将吃鸡蛋与胆固醇的摄入量联系起来。鸡蛋中的确含有胆固醇，但鸡蛋中的胆固醇是“植物性胆固醇”，它也被称为“好胆固醇”，更专业的说法是“高密度脂蛋白”。

说到胆固醇，大多数人第一时间就会想到鸡蛋，也有人会将吃鸡蛋与胆固醇的摄入量联系起来。鸡蛋中的确含有胆固醇，但鸡蛋中的胆固醇是“植物性胆固醇”，它也被称为“好胆固醇”，更专业的说法是“高密度脂蛋白”。

鸡蛋是高胆固醇食物？

说到胆固醇，大多数人第一时间就会想到鸡蛋，也有人会将吃鸡蛋与胆固醇的摄入量联系起来。鸡蛋中的确含有胆固醇，但鸡蛋中的胆固醇是“植物性胆固醇”，它也被称为“好胆固醇”，更专业的说法是“高密度脂蛋白”。美国心脏协会提倡每日胆固醇的摄入量不超过300mg，1个鸡蛋中约含200mg胆固醇，这样一看，鸡蛋中的胆固醇含量的确非常“可观”，但鸡蛋中含有的胆碱具有调节中性脂肪量的功能，不会导致内脏脂肪和身体脂肪的增加。

因此，鸡蛋中含有的胆固醇相比会提高血胆固醇的动物性胆固醇，是一种更加优质的营养素。同时，鸡蛋中含有丰富的蛋白质、不饱和脂肪酸与含量平衡的氨基酸，是一种性价比高的营养食品。如果每周吃2-3次鸡蛋，完全不会有任何问题。

零胆固醇食物对心脏有好处？

胆固醇一直以来都给人以“会瞬间提高血糖值”“会进入血管造成动脉硬化”的印象，因此，一部分沙拉酱与蛋黄酱也以植物性食材代替鸡蛋作为原料，以“不含胆固醇”为销售噱头生产和贩卖产品。实际上，胆固醇对心脏的影响如今并不明确。

看起来没有什么好处的胆固醇，实际上在人体中扮演着重要的角色，它是制作胆汁与激素的原料，而胆汁和激素能够促进人体摄入的脂肪的消化吸收，胆固醇是不可缺少的重要存在。相比胆固醇，饱和脂肪酸对人体的危害更明显。一旦过多摄入饱和脂肪酸就很容易引起粉瘤，造成血管狭窄，血压上升，如果堵塞毛细血管，甚至可能诱发脑梗塞。因此，需要注意的是不要过多摄入动物性脂肪。

总之，胆固醇都是不好的？

一般我们称高密度脂蛋白为“好胆固醇”，低密度脂蛋白为“坏胆固醇”，但实际上，原本胆固醇并无真正的好坏之分，他们各自有各自的用途，都是人体不可缺少的重要营养素。由于人体体内的胆固醇值会上下波动，只要波动值在允许范围内，人们根本不需要纠结胆固醇的值。

胆固醇是制造细胞膜、合成胆汁、各种激素和维生素D的前置原料，承担着分解营养素、维持机体正常功能的重要职责。尽管我们会从饮食中摄入胆固醇，但实际上人血液中含有的胆固醇有75%都是在肝脏、小肠和其他细胞内自行合成的。

与其关心胆固醇量不如关心饮食的“质”

很多人都抱着“一定要降低胆固醇的含量”的想法，但实际上，不仅要关注体内胆固醇的量，更应该关注胆固醇的“质”。对于我们来说，实际上最重要的还是坚持平衡膳食，做到所有的营养素都全面地摄入，而不是一味考虑不能吃胆固醇同时忌食很多食物，最后营养素的摄入不均衡甚至出现营养不良的情况。