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哪种鱼堪称水中人参

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2017-06-10新浪网
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核心提示：人参素有“补气之王”的美誉，其大补元气、补脾益肺、生津止渴等功效，一直都是“虚人”进补的最佳选择。今天介绍除了人参之外的五种另类“参类”，其养生功效同样不容小覷。

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　　众所周知，人参素有“补气之王”的美誉，其大补元气、补脾益肺、生津止渴等功效，一直都是“虚人”进补的最佳选择。今天介绍除了人参之外的五种另类“参类”，其养生功效同样不容小覷。

　　水中人参

　　泥鳅又名鳅鱼，肉质细嫩、味道鲜美，营养药用价值高，因此还有“水中牛肉”的美称，是典型的高蛋白、低脂肪食品。泥鳅有很高的药用价值，能补中益气、养肾生精。非常适宜身体虚弱、脾胃虚寒、体虚盗汗的人食用，对某些急性肝炎的 治疗也十分有益。而从现代营养学的角度分析，泥鳅是鱼类里的补钙冠军，同等重量下，泥鳅的钙含量是鲤鱼的近6倍，是带鱼的10倍左右。泥鳅同时富含有利于 钙吸收的维生素D，因此是很好的补钙食物。此外，泥鳅还富含亚精胺和核苷，能增加皮肤弹性和湿润度，并提高身体的抗病毒能力。

　　建议采用清蒸或炖煮的方式烹调泥鳅，这样能够较好地保存其营养价值，如果能搭配豆腐一起吃，补钙效果会更好。

　　第二人参

　　绞股蓝又名小苦药、七叶胆、甘茶曼、小母猪油、公罗锅底。日本科学家因发现其组成成分与部分人参皂甙结构相同，又被誉为“第二人参”，具有抗衰 老、抗疲劳、解毒抗癌、祛痰止咳、镇静安神、益气强身、镇痛保肝、调节内分泌功能、提高人体应变能力和免疫力、降低胆固醇和转氨酶、抑制溃疡及缓解紧张等 作用。

　　沙漠人参

　　肉苁蓉生长于我国河西走廊的沙漠地带，又名肉松蓉、大芸、寸芸。它含有生物碱、氨基酸、微量元素、维生素等成分，具有补肾壮阳、润肠通便、益精血、滋肾气、养命门、提高机体免疫功能、延缓衰老，治疗阳痿早泄、遗精、遗尿、白带过多、不孕、崩漏等功效。

　　小人参

　　萝卜素有“小人参”之美称。萝卜中的维生素C比梨、苹果高8倍，还含有蛋白质、脂肪、糖、维生素B1、维生素B2等营养成分。萝卜中的酶和芥子油能促消化、增食欲，有顺气消胀、止咳化痰、除燥生津、清凉止渴、散瘀解毒、抗癌利咽、利胆降脂等功效。

　　动物人参

　　鹌鹑是雉科一种野生鸟类，为鸡形目中最小的种类，它的肉中含有丰富的蛋白质和人体必需的多种氨基酸，具有补脾益气、利水除湿、强筋壮骨、调经补血、补肝益肾、滋补强身等功效。

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