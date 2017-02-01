茶中放几粒它70岁仍旧挺直腰板

核心提示：在如今这激烈竞争的社会中，中年男人常常会因工作、家庭、思想负担太重，就会造成很大的压力，所以身体也会一天不如一天。再加上人到中年，身体的新陈代谢不如年轻的时候好，人体也经常感觉很乏力，从而导致衰老加剧。
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在如今这激烈竞争的社会中，中年男人常常会因工作、家庭、思想负担太重，就会造成很大的压力，所以身体也会一天不如一天。再加上人到中年，身体的新陈代谢不如年轻的时候好，人体也经常感觉很乏力，从而导致衰老加剧。
俗话说“身体是革命的本钱”，对于中年男人来说，工作再忙碌，但也要给身体足够的休息时间，能不熬夜尽量别熬夜。还有就是吸烟喝酒的习惯，适度饮酒对身体有益，但过于频繁的话，对内脏和身体也是十分不好的！
在饮食方面，中年男人也要多多注意，应该多吃一些富含蛋白质且补肾的食物。当你消化不良的时候，可以多吃点山楂，喝点酸奶；无力感到疲乏时，多吃点含有铁的食物，比方说木耳、大枣、乌鸡炖汤，以此来补肾，让人体精力旺盛！
当然，如果你没时间为自己煲一顿汤的话，平时喝水的时候也不妨加上小小几粒它们，一天天养肾补肾壮腰，让你每天充满精力像个20岁小伙！
蜂蜜是天然的“甜味剂”，很容易就能被人体所吸收。蜂蜜对胃肠功能有调节作用，可使胃酸分泌正常，帮助促进肠道蠕动，缩短排便时间，缓解便秘，减少浊气对肝肾的损伤。
夏威夷果一直都有着“干果之王”的美称。夏威夷果中含有的多种植物精华，能为身体增加活力的作用，尤其是常年在外奔波的男人，在感到很乏力的时候，可以来几颗夏威夷果，为自己增加体力。
黑豆是“肾之谷”，黑豆食用具有消肿下气、润肺燥热、补血安神、补肾益阴的作用。在乡下人们常常用晒干后的黑豆，用醋泡起来，一周后食之，据说这样对肾有帮助。
桑葚味美，同时也是食疗的佳品。桑葚具有滋补强壮、养心益智的作用。现在人人都提倡吃黑色保健食品，而它就是其中之一。
核桃与黑芝麻都不是补充精力脑力的佳品，其中黑芝麻更对补肾有大用，简直就是男人的必备品啊。每天闲来无事来一碗，坚持下去，相信自然会有效果的，不信的话你可以试试。
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