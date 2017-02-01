苦瓜太苦怎么办？这样做降低苦味

核心提示：苦瓜是一种解毒蔬菜，有人喜欢，有人也恨之入骨。其实就算它再营养，可那苦味，谁受得了啊！如果有能去除苦味的方法，相信大多数人都会爱上这味养生菜的。
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苦瓜是一种解毒蔬菜，有人喜欢，有人也恨之入骨。其实就算它再营养，可那苦味，谁受得了啊！如果有能去除苦味的方法，相信大多数人都会爱上这味养生菜的。
如何降低苦瓜的苦味？
方法一：去瓜瓤
将苦瓜沿着苦瓜上面条文的方向剖成两片，去子后，把紧贴瓜肉的一层白色瓜瓤去除干净，可以有效去除部分苦味。
方法二：混炒
把苦瓜跟其他的食材搭配一起吃，既能增强营养，不减少苦味。如苦瓜辣椒，辣椒的辣味可适当降低苦味。
方法三：盐渍
切好的苦瓜可以撒盐腌渍一会儿，然后将水滤掉，可减轻苦味。
方法四：水漂
将苦瓜剖开、去籽，切成丝条，然后再用凉水漂洗，边洗边用手轻轻捏，洗一会儿后换水再洗，如此反复漂洗三四次，苦汁就随水流失。这样处理好的苦瓜炒熟后，味道鲜美，微苦犹甜。
方法五：冰镇
将苦瓜用冰冷却至8摄氏度以下食用可以减轻其苦味。也将苦瓜切片以后放在冰水中浸泡一段时间再拿出来，这样苦味就能减少一些。
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