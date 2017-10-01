营养学教授：想吃内脏又怕中毒？5个方法可消除你的顾虑

核心提示：动物内脏，有人爱之，有人恨之！爱它的人因为它鲜嫩的口感和超高的营养价值，恨它的人说它含有毒素。到底，动物肝脏能不能吃呢？
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动物内脏，有人爱之，有人恨之！爱它的人因为它鲜嫩的口感和超高的营养价值，恨它的人说它含有毒素。到底，动物肝脏能不能吃呢？
指导专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红
当然，有些人不爱吃内脏，完全因为它的口感。可今天咱们不谈口感，就往营养上来说，看看它到底值不值得我们吃。
首先，小编准确告诉大家，内脏该吃，而且吃了对身体非常好！为什么？
原因一：内脏含铁元素丰富
女人易贫血，补充适当的铁元素可缓解贫血症状。那么，什么食物中铁元素最多？内脏要认第二，没人敢认第一。
除去动物的肚、肠部分，大部分的内脏都是红色的，它们中都含有丰富的铁元素。因为内脏的紫红色，是“血红素”带来的。
内脏的颜色之所以比肉类更红，就是因为它的铁元素含量高，而且吸收利用率也非常高。
原因二：内脏富含维生素
众所周知，人类缺乏维生素A容易患夜盲症，这时医生往往会建议患者多吃动物肝脏，因为它其中的维生素A含量特别高，远远超过肉、蛋、鱼。
不只如此，动物肝脏还含有人体所需的13种维生素，尤其是维生素A、D、B2、B12含量特别高。
此外，肝脏中的蛋白质、锰、铜、锌也十分丰富，营养如此丰富的一种食物，不吃简直就亏了。
当然，肝脏只是内脏中的一种而已，其他的内脏也含有不少的维生素，如肾脏，有维生素A和D，而这些维生素在肉类中含量却很低。
为什么不吃内脏？胆固醇高还有毒
很多人害怕内脏，是因为它是一种高脂肪、高胆固醇的食物。
的确，鸭肝、鹅肝的脂肪含量可达10%-30%，但平时我们常吃的猪肝脂肪含量却很低，只有5%。
不过动物肝脏胆固醇含量却很高，因为它是胆固醇合成的场所，但肾脏和心脏的胆固醇就不高，所以吃这些就不用担心胆固醇的问题。
虽然胆固醇摄入过多确实会给身体带来一系列危害，但偶尔吃风险还是不大的！如果本身胆固醇过高，那吃的时候就要注意了。
有些人不喜欢吃内脏还有另一层原因，内脏污染大，吃了易中毒。
确实，跟肉类比较起来，肝脏就像一个巨大的“化工厂”，同时它也是解毒器官，各种毒素都要经过它来处理。
肾脏也是动物的排毒器官，难免会有毒素。
但人体本身就有解毒器官，动物内脏里存在的这些毒素，人体食用后可通过自身解毒，所以只要不天天吃，是不会对身体造成影响的。
但如果动物本身患有疾病或生活在重金属的环境中，这些成分在肝脏中长期积累，食用后可能引起中毒。
所以吃动物肝脏一定要非常谨慎。
健康吃动物内脏，营养师给出5点建议
1. 如果不是贫血或缺乏维生素A，没有必要经常吃动物内脏。通过吃蔬菜、鱼、蛋等食物，也可以补充维生素A和铁元素。
2. 吃动物内脏每次别超过100克，婴幼儿辅食别超20克，每月吃一两次即可。
3. 去正规渠道购买动物内脏，买回后一定要彻底煮熟。
4. 与肝脏和肾脏相比，心脏和胗子更加安全。
5. 鸡肝和鸭肝更适合给宝宝做辅食，因为它们的生长期短，肝脏中的污染物相对更少。
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