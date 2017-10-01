保健月饼、无糖月饼，原来是这么来的！你又上当了

核心提示：随着人们生活水平的提高，大家对食物的要求逐渐从“好吃”变为“健康吃”，就连月饼也难逃这一关。月饼是高油、高脂、高糖分食物，吃了对健康大为有害！因此，很多商家也给出了对应方案，推出“无糖月饼”“保健月饼”，希望以此占得一定市场。但这真的有可能吗？一个月饼能达到保健效果？

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中秋节将至，你买月饼了吗？

随着人们生活水平的提高，大家对食物的要求逐渐从“好吃”变为“健康吃”，就连月饼也难逃这一关。月饼是高油、高脂、高糖分食物，吃了对健康大为有害！因此，很多商家也给出了对应方案，推出“无糖月饼”“保健月饼”，希望以此占得一定市场。但这真的有可能吗？一个月饼能达到保健效果？

一、无糖月饼没有糖？

事实：只是没有蔗糖，但原料还是有大量糖分

“无糖月饼”自称没有糖，这简直就是糖尿病人的福音，吃月饼再也不用担心升血糖了！

然而，这是假的！

上海市同仁医院的营养科主任张静指出，“无糖月饼”只是不额外添加蔗糖，而月饼主要是由面粉制成，即使没有蔗糖，其中的淀粉等碳水化合物，也难以使糖分达到无糖标准。

另一方面，制作月饼时所添加的饮料和油，都属于高热量、高油脂成分，如果摄入太多，还是会引起血糖升高。

所以，糖尿病患者仍然不能无节制地吃，最多吃四分之一块即可，同时还要减少主食量。

二、保健月饼能养生？

事实：国家食药监总局从未批准

为了迎合大众的喜好，有些商家推出了以燕窝、鱼翅、鲍鱼、人参、灵芝等名贵材料作为饮料的“保健月饼”，价格不菲，却仍然有很多人争相购买。然而，它其实并没有什么效果。





首先，国家食药监总局发文表示，从未批准过保健类月饼；

其次，即使月饼中添加了名贵药材，含量也非常少，起到的保健作用很有限；

再者，原料如果没处理干净，或月饼保存条件不当，还可能带来额外风险。比如鲍鱼、鱼翅这些食材，一旦滋生细菌，可能引发疾病；

另外，保健月饼多为咸味，其中势必会添加盐分，如果吃得太多，还可能造成盐分超标。

所以，大家如果想养生保健，还是要注意饮食、养成良好的生活习惯，这样得到的效果更好。

月饼，怎么吃最健康？

1. 怎么选——首选五仁月饼

五仁月饼是用五种坚果仁做的，主要为瓜子仁、橄榄仁、杏仁、核桃仁和芝麻仁。





虽然五仁月饼经常不受欢迎，但跟其他味道的相比，它算是比较健康的。

其中的坚果含有优质不饱和脂肪酸，这些果仁还能有效降低餐后血糖。

2. 吃多少——各人群食用量不同

?要减肥、控制热量的：把月饼分成小块，每次吃一小块；或者买小个的月饼，这样不用担心吃得太多。

?高血压、高尿酸：别吃咸味月饼，如火腿月饼、蛋黄月饼、榨菜肉月饼等。

?月饼配茶：月饼甘甜油腻，遇热则化，所以配上一杯热茶最好。茶水不仅热量低，还可吸收饼里的油脂，防止积食。喝山楂和陈皮茶最好。

3. 什么时候吃——早上最好

最好早餐吃月饼，而且每次最多可吃两小块。因为起床后胃肠道里的营养物最少，月饼可提供充分的脂肪和能量，支撑一上午的工作；

再者，月饼中的脂肪含量比较高，可延长胃排空时间，增强饱腹感。

最后提醒大家，虽然月饼是中秋必吃美食，但吃的时候也要注意食用量，否则坏了健康就得不偿失了！