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蔬菜怎么吃最健康？避开三个“坑”，你才能越吃越瘦！

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2017-09-2839健康网
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核心提示：很多人都说，吃蔬菜不长胖，吃米饭易长胖，所以平时吃饭前总先来上一大碗菜，这样主食量就减少了。可一个月下来，体重一丝都没降，很多人就开始怀疑了，多吃蔬菜真的能减肥吗？

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很多人都说，吃蔬菜不长胖，吃米饭易长胖，所以平时吃饭前总先来上一大碗菜，这样主食量就减少了。可一个月下来，体重一丝都没降，很多人就开始怀疑了，多吃蔬菜真的能减肥吗？

其实，正常来讲，吃蔬菜确实能减重的，但也不能胡乱的吃。如果没吃对，体重增长也是有可能的。

吃蔬菜减肥，别犯三个大错

错误一：把蔬菜当主食吃

吃蔬菜固然好，但吃得太多也会长胖，尤其一些淀粉含量多的菜，你吃得多，那跟吃主食有何区别。

1、薯、芋等薯类淀粉含量高

土豆、芋头和山药等食物中的淀粉含量很高，一份米饭的淀粉含量26%，同质量的土豆淀粉含量为17%，所以吃两口土豆丝，就可以顶一口米饭的淀粉量了。

所以如果看到餐桌上有薯类的菜，一定要注意别多吃哦！

2、有些蔬菜可以部分替代主食

这些蔬菜是南瓜、荸荠和莲藕，吃起来甜甜的，其中也含有不少淀粉。


如果吃这几种菜时，一定要适当减少主食摄入量，否则也会越吃越胖哦！

3、豆类碳水化合物多

豆类虽然是一种健康蔬菜，但它的碳水化合物较多，吃的时候也要减少主食摄入量。

100克豌豆有21g碳水化合物；

100克蚕豆有20g碳水化合物；

100克嫩毛豆有11g碳水化合物。

而100克米饭中的碳水化合物才25克，所以豆类食物很顶饿，如果喜欢吃，不妨把它们当成主食的一部分。

错误二：烹饪方法出错

众所周知，蔬菜热量低，其中还含有多种维生素，对减肥大有好处。

但并不是所有蔬菜洗洗就可以直接吃，它还需要加油、盐调料，如果再用上煎、炸等方法，热量就会翻倍。


1、尽量用炖、蒸等烹饪方法

100克蔬菜一般只有10～20千卡的热量，但如果下了锅，加了油，热量就会成倍增长。

不同的烹饪方法，我们把它们的热量进行了估算：

炖：约需要6-7g油；

煎和炒：需要15～20g油；

炸：需要非常多的油，视具体食物而定；

所以，平时炒蔬菜时尽量用炖、蒸等烹饪方法，用油量少，蔬菜中的营养成分也能更好的保存。

此外，去餐馆吃饭时尤其要留意干煸、红烧、爆炒、油焖这几个字，都是高热量食物，最好不要点。

2、酱料要少放

蔬菜热量低，可它加入沙拉后，就不“低热”了。


100克沙拉酱，约含有78.8克的脂肪，热量高达724千卡；

100克千岛酱，油脂含量占到43%，热量为475千卡；

而一块咖喱的热量高达540千卡；

由此可见，酱汁虽然会使蔬菜更好吃，更下饭，但却破坏你的减肥计划，最好少吃。

错误三：喝果蔬汁取代吃蔬菜

有人为了方便，把蔬菜跟水果一起打成果汁，这样既能补充营养、减肥瘦身，还免去咀嚼的功夫，实在是一举两得。

殊不知，喝果蔬汁≠吃果蔬

首先，水果和蔬菜加在一起，热量远超单纯的蔬菜；

其次，果蔬汁因为是液体，即使喝两杯也不觉得饱，上几趟厕所又饿了起来，容易喝多；

再者，打汁时水果中的糖分被释放，这样喝血糖上升得更快；

另外，打果汁时很多维生素会因氧化而被破坏，如果把残渣再过滤掉，那么剩下的几乎就是一杯糖水，营养价值非常低。

所以果蔬汁偶尔喝还行，但最好的方法还是吃原味的水果和蔬菜，咀嚼过程中还能消耗热量，更有利于减肥。


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