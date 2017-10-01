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发芽的土豆吃了会中毒！但这两种芽菜，吃了后营养会翻倍！

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2017-10-2439健康网
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核心提示：拥有一定生活常识的人都知道，有些食物储存太久会出现发芽的症状，土豆是一种，而且要知晓土豆在发芽之后切莫继续食用，发芽会造成一些危害发生，当然本文也会介绍其他一些发芽食物的相关情况。

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很多蔬菜如果买回来不及时吃，放一段时间之后就会出现发芽现象，土豆是比较容易发芽的一种，那么土豆发芽能吃吗？常见发芽食物又有哪些呢？

土豆发芽能吃吗？请马上扔掉！

为什么发芽的土豆要扔掉？

因为土豆为了抵抗害虫的侵袭，会产生一些有毒物质保护自己，其中被人熟知的一种就是龙葵碱。

如果土豆一旦发芽变绿的时候，就会有大量的龙葵碱生成，会导致龙葵碱的含量超出正常食用的范围，食用后很容易引起食物中毒

龙葵碱是什么？它是一种对冷、热都较稳定的化学物质，烹饪过程中普通蒸煮炖炒是很难将其破坏的，即便是削也不能完全将其去除干净。

如果是发芽刚刚开始，这个时候龙葵碱会附着在土豆的表层，这时候挖掉芽同时将较厚的土豆皮削除可以去除龙葵碱，但是具体削多少无法把控，所以还是扔掉最为安全。

这两种发芽食物也要慎吃


1、红薯要小心发霉

红薯发芽可以吃， 但是如果出现发霉的现象，那么就一定要谨慎起来。

从科别来说，红薯是旋花科，即便发芽也是可以吃的，而且红薯发芽会长出藤蔓，南方的蒜泥红薯叶其中的红薯叶就是发芽得来的。

不过满足发芽的条件也会导致发霉，发霉会产生一些霉素，比如甘薯酮，这才是红薯发芽可能存在的危险。


2、花生发芽了建议扔掉

花生因为其中含有丰富的蛋白质及其他营养物质称为了各式菜肴的新宠，而其中花生芽也是一道美味的草药，因此可以断定花生发芽是可以食用的。

不过如若是自己家放了太久的花生导致发芽，会造成外壳破坏，导致霉菌入侵，因此会出现霉菌侵染，生成有致癌作用的黄曲霉毒素，如果是这种情况发芽一定要扔掉。

生活中有很多的发芽食物，除上上文提到的土豆、红薯以及花生之外，还有大蒜和芽菜。

但芽菜并不是全部不能吃，土豆、红薯和花生发芽后食用会有一定风险，但如果是大蒜和芽菜，发芽后反而有更高的营养价值，是可以放心食用的。


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