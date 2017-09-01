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中医师：3种人别乱吃西瓜，不然后果自负！

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2017-09-1639健康网
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核心提示：水果是生活中的必需品。不管是防癌、治病还是养生，医生总会提到水果。各式各样的水果不仅颜色鲜艳，味道各异，它还能为人体提供各种营养物质。然而东南大学附属中大医院中医内科主治医师刘红梅却说吃水果也有讲究，否则会引来副作用。

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水果是生活中的必需品。不管是防癌、治病还是养生，医生总会提到水果。各式各样的水果不仅颜色鲜艳，味道各异，它还能为人体提供各种营养物质。然而东南大学附属中大医院中医内科主治医师刘红梅却说吃水果也有讲究，否则会引来副作用。

指导专家：东南大学附属中大医院中医内科主治医师 刘红梅

西瓜——糖尿病、肠胃不适、肾病患者少吃

西瓜是夏天消暑的最佳水果，虽然如今已到秋季，但还是会有一大批人争相购买。

现在医学研究发现，常吃西瓜能利尿、开胃，加速新陈代谢。很多人吃西瓜后一直上厕所，就是这个原因。

另外，西瓜还是维生素C、钾和番茄红素的极佳来源。

但是，以下三类人就要少吃了。

·糖尿病患者。西瓜的升糖指数高，糖尿病患者吃得过多，会引起血糖波动。

·西瓜属于冷性水果，消化不良、肠胃虚弱、经期都不宜吃，否则容易损伤脾胃。

·西瓜含水量高，肾功能不全的人如果吃得太多，无法及时把水分排泄出去，水分在体内堆积会造成水肿，严重的还会诱发急性心力衰竭


桃子——上火、体虚、皮肤病者少吃

桃子中含有果酸、磷、钙、铁和维生素，中医认为，桃肉性温热，具有生津解渴、消积润肠的作用。

现代医学表明，常吃桃子还能降血压，高血压者可以适当食用。

不过，它也有食用禁忌的，以下三类人不宜食用：

·桃子是温性水果，如果有上火症状，最好不吃，以免加重病情。

·体虚、胃肠功能较弱的人也不宜吃太多桃子。

·有皮肤病、易生疮疖的人也要尽量少吃桃子。


芒果——脾虚、气虚的人少吃

芒果汁多味甜，具有解渴利尿、有益胃止呕的作用，它其中还含有丰富的β胡萝卜素，不但对眼睛有好处，还能养肝护肝。

有研究显示，芒果中的鞣酸和槲皮素等物质，还能降低患前列腺癌、结肠癌和乳腺癌的风险。

不过，吃芒果也是有禁忌的，肠胃功能不好、脾虚、气虚的要少吃。

李子——胃病、痰温的人别吃

李子这类口感较酸的水果食用后会加快消化酶和胃酸的分泌，增加肠胃蠕动，促进消化，所以特别适合消化不良的人或在饭后食用。

它其中还含有一种强抗氧化物——花青素，它有助于消灭体内的自由基，延缓衰老。

·有胃炎、胃溃疡、胃酸过多的人不宜吃酸性食物，容易引起胃部不适。

·中医认为，李子吃太多易生痰湿，因此痰湿的人常吃也会加重病情。


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