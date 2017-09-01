红薯吃错=服毒！5种食物不宜与红薯同吃

核心提示：秋季是红薯上市的季节，不少人都喜欢吃红薯，小编也不例外，很多人认为吃红薯这种粗粮对身体好，还能够养胃。确实，秋天多吃些红薯对我们身体有益，但在吃红薯的时候，一定要注意一些禁忌，下面我们来了解一下，吃红薯的禁忌。

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秋季是红薯上市的季节，不少人都喜欢吃红薯，小编也不例外，很多人认为吃红薯这种粗粮对身体好，还能够养胃。确实，秋天多吃些红薯对我们身体有益，但在吃红薯的时候，一定要注意一些禁忌，下面我们来了解一下，吃红薯的禁忌。

1.空腹吃红薯烧心

红薯中含大量糖分，因此在空腹时最好不要吃，因为会产生胃酸，让你有一种烧心感。

除此之外，红薯中还含有氧化酶，这种物质会在肠道中产生气体，导致腹胀，打嗝等现象，对于肠胃功能不好的人来说，影响特别大。

2.吃红薯别忘减主食

红薯中含有大量的淀粉，热量也非常高，如果我告诉你，等量的红薯和大米能量相当，你会惊讶吗？如果我们吃了红薯又吃大米，能量肯定会超标。

3.红薯忌与柿子同食

秋季柿子和红薯同时上市很多人都喜欢吃这两种食物，在日常生活中会买一些来吃。





但是，在食用红薯后就吃柿子，红薯中的糖分会在胃里发酵，产生过多胃酸，柿子中的鞣质、果胶会和红薯中的物质凝聚，出现腹部硬块，量多严重时可导致胃出血或胃溃疡。

4.红薯忌与鸡蛋同食

红薯跟鸡蛋都属于不容易消化的食物，如果同食的话更加不易消化，还会造成腹痛。所以，红薯不能和鸡蛋一起吃。

5.红薯忌与蟹同食

红薯还不能和螃蟹同食，如果同食容易在体内造成结石，所以烤地瓜和煮螃蟹最好不要同食，有的可能腹泻，有的可能得结石。





6.红薯忌与酒同食

平时喜欢喝酒的人，最好喝完酒不要立即吃红薯，因为红薯中含有“气化酶”，多吃后易出现腹胀、打嗝、烧心、反酸、排气等症状，而酒精会刺激胃壁，可能会加重这种不适症状。

7.红薯忌与西红柿同食

西红柿跟红薯也不能同食，如果同食会出现腹痛、腹泻、呕吐等现象，更容易造成结石病。对于胃不好的人来说，红薯的糖分会在我们的胃里转化为盐酸，而西红柿在酸性环境下，会产生沉淀，而不溶于水，从而导致消化不良。

吃红薯虽然有益我们的身体，但我们在使用的时候一定要注意别误入这些禁忌，如果真的不小心犯了这些禁忌，很有可能会导致我们身体出现问题，从而让您的身体受到伤害，这样的话就得不尝失了。