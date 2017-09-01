我国心脏性猝死全球第一！营养师：早餐吃一物可降危

核心提示：哥伦比亚大学医学营养系副教授马里·皮埃尔斯蒂文·翁奇认为，人体各个器官都有它自己的“生物钟”，只有在对的时间吃对的食物，才能保障心脏健康。

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??据2013年的流行病学调查结果显示，我国??每年发生心脏性猝死人数高达54.4万人，居全球第一位。有近一半的人是在睡眠状态或旁若无人时发生的。由此可见，提前做好心脏保健尤其重要。

哥??伦比亚大学医学营养系副教授??马里·皮埃尔斯蒂文·翁奇认为，人体各个器官都有它自己的“生物钟”，只有在对的时间吃对的食物，才能保障心脏健康。

早餐7：00——怎么能少得了全麦食品



很多的猝死都发生在凌晨，所以它常被心脏病人称为“魔鬼时刻”。

如若在早餐及时吃点全麦食物，可把血管状态调整到比较好的状态。

主要是因为全麦食物中含有丰富的纤维素，既能补充身体的营养需求，其中的膳食纤维还能快速排泄体内钠元素，降低血压。

不只如此，早餐吃全麦食物还有助于调节胆固醇、软化血管，以降低猝死几率。

加餐10：30——不妨补点水果

上午10点半，人的新陈代谢速度加快，特别是上班族和学生，这段时间都会感觉到饿。这时可以加餐吃点水果，既能补充体力，还能维持血压稳定。

不过，加餐不可选择热量过高的食物，最好选新鲜水果，如橙子、蓝莓和苹果等，这三种水果都能一定程度预防心血管病。





蓝莓：白藜芦醇能抗氧化，黄酮醇降低血压；

橙子：橙皮甙可改善心脏供血；

苹果：果胶可阻止胆固醇吸收，纤维素可清除胆固醇。

午餐12：30——补优质蛋白

中午12点是最好的吃午餐时间，能维持血压和血脂的平衡。

此时一定不能少了优质蛋白，它既能降低心肌张力，还能增强血管弹性，进而保护心脏。

午餐可选的优质蛋白包括：金枪鱼、鸡蛋、豆腐和奶酪等。





下午茶15：30——喝一杯酸奶

上班族的中餐和晚餐时间相隔太远，所以中途可能会出现饥饿的现象，所以在下午3点半可以适当加餐。

研究表明，适当喝酸奶有利于调节血压，其中的益生菌还能降低心梗、中风的发生风险。

所以酸奶是下午茶的最佳选择。

晚餐18：30——多吃蔬菜、饮食清淡

尽管下午已经有加餐，但晚饭还是不宜吃得太晚，否则会影响睡眠质量。

此外，晚餐一定要吃得清淡，建议以蔬菜为主，其中的膳食纤维能控制血压和血脂；晚餐也不宜吃得过饱，8分饱最好，如果条件允许，还可以在饭后半小时散散步，可避免肥胖。