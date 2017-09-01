警惕：5种早餐危害大，很多人却天天在吃！

核心提示：随着人们生活水平的提高，人们对生活质量以及健康养生有了更高的要求，但是随着生活节奏的加快，很多人会忽略早餐，经常凑合解决，殊不知其实早餐是一天三餐中最重要的一餐。那究竟怎样吃早餐才健康呢？牢记五个“不宜”！
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随着人们生活水平的提高，人们对生活质量以及健康养生有了更高的要求，但是随着生活节奏的加快，很多人会忽略早餐，经常凑合解决，殊不知其实早餐是一天三餐中最重要的一餐。那究竟怎样吃早餐才健康呢？牢记五个“不宜”！
早餐的5种“短命”吃法
1.起床后立即吃
早晨起来不要立马就吃早餐，最好是能够先喝一杯白开水，但也不宜太多，500~800毫升足够。
因为人在经历一夜的睡眠状态后，机体消耗了一些水分和营养，在起床后还是处在一种生理性的缺水状态。
而我们如果只吃一顿正常简单早餐，比如像面包加杯牛奶的，是不能满足机体补充生理性缺水的。这样子还有利于通肠润便。
另外补充一点，早餐最好能在起床后半小时左右吃更有好处，不然容易引起消化不良。
2.吃得过于营养
早餐应该遵守营养均衡的原则，最好可以选择像粥、牛奶、豆浆、面条、馄饨等比较容易让人消化吸收，低脂低糖膳食纤维足的食物，摄入400~500卡的热量是比较恰当的。
因为在一大早，人体的器官还没完全投入工作状态，如果营养过量会超过胃肠的消化能力，增加胃肠道的代谢负担，食物不宜被消化吸收，长此以往，胃肠道的消化功能下降，引起肥胖，还会增加患胃肠疾病的风险。
3.早餐太油腻
在早餐的时候，不宜进食油腻、煎炸、干硬以及刺激性大的食物不然的话会增加胃肠道的负荷，还有可能引起高血脂高血压高血糖等疾病。
有的人早餐喜欢吃油条葱卷之类的，也不是说一概杜绝，偶尔一星期吃一次也可以的，但一次不要吃太多。
4.吃得太快
很多上班族因为上班要赶时间，经常是比较快地结束吃早餐，甚至有些人是边走边解决，其实这样肠胃是很容易受伤的。
而且有些食物是烫的，更容易损伤口腔食管和胃。长此以往，很容易烫坏上消化道的保护膜，进而增加患癌的风险。
早餐应该坐下来慢慢享受，可以有些人实在是来不及，或许可以考虑打包带到公司吃。
5.早餐太单一
早餐一定要有主食，还要有富含蛋白质的食物，蔬菜水果。
在吃牛奶、鸡蛋的同时，应搭配富含糖类的主食以补充能量，比如说粥类、面包、面条等等，这类谷类食物可以提供人体足够的碳水化合物，还在一定程度上有利于牛奶的吸收。
因为鸡蛋牛奶都是富含蛋白质的食物，但是蛋白质不是主要的供能物质，如果缺乏主食，很快就容易饿，导致精神不佳，工作学习效率低。
要保证营养均衡，还应补充维生素，所以早晨可以吃点蔬菜水果。
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