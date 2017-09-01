水产专家警告：5种鱼一定不能吃！没营养还可能致癌

核心提示：鱼一直以来都是公认的“健康食物”，它不仅肉质鲜嫩，还含有多种人体所需营养素，经常吃能给身体带来不少好处。不过，鱼的种类很多，如何挑、如何吃也是一个巨大难题，今天就让水产专家来教教我们吧！

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鱼一直以来都是公认的“健康食物”，它不仅肉质鲜嫩，还含有多种人体所需营养素，经常吃能给身体带来不少好处。不过，鱼的种类很多，如何挑、如何吃也是一个巨大难题，今天就让水产专家来教教我们吧！

吃鱼的四大好处

首都医科大学附属北京朝阳医院营养科营养师宋新介绍，鱼肉含有不少欧米伽-3脂肪酸，适当吃能给健康带来很多好处。

降低心脏病风险：欧米伽-3脂肪酸含有EPA和DHA，它能增加体内的“好胆固醇”水平，而降低“坏胆固醇”水平。而且，EPA还是心血管药物中的常见成分，经常吃还能养护心脏。

增强记忆：欧米伽-3脂肪酸能促进胎儿神经系统和大脑的发育，所以孕期一定要多吃鱼。

保护视力：欧米伽—3脂肪酸能降低眼睛黄斑变性的风险，所以中老年人长期吃鱼，能避开这种眼疾。

滋润皮肤：吃鱼可以降低紫外线对皮肤的伤害，减少皱纹、防止干燥。

水产专家教你吃鱼“诀窍”

水产专家表示，任何一种食物如果食材不好、吃法不对，不仅口感不佳，营养价值也难以达到预估，所以养要吃到一条好鱼，还是需要修炼些“功夫”的。

那么，鱼到底该如何挑、如何吃，小编采访了中国农业大学营养工程学院水产品专家罗永康教授和上海海洋大学食品学院水产品加工主任陈舜胜教授，最后总结出以下几点。





一、挑鱼4原则

1. 个头挑“八分大”

鱼的个头决定它的安全性和口感：太小，鱼没有长大，不仅鱼刺多，肉质也不够鲜嫩；太大，鱼太老，肉质粗糙，里面还积累了不少有害物质。

因此买鱼选择“八分大”的最好。

比如，鲤鱼1斤半左右、鲫鱼半斤-1斤、草鱼5斤左右。

2. 鱼眼不干净的不要

选购鱼首先要看鱼眼和鳃。

新鲜的鱼眼球饱满、角膜干净，鳃丝呈鲜红色；而那些眼睛不饱满、眼球混浊、锶色变灰的都不是新鲜鱼。

3. “水色”异常不要

挑选活鱼时，还要会看“水色”。

清水中的鱼，一般较新鲜，但如果水质差，说明很久没有换过水了，鱼的安全性难以保障。

4. 价格太低的不买

在挑选鱼这件事上，不要贪便宜。如果价格比平常的低太多，就可能存在安全问题，这时要谨慎购买。





二、5种鱼别吃

1. 活鱼别急着吃

刚宰杀的鱼其实不宜马上吃，因为鱼肉有一个“排酸”过程，需要放一定时间才更鲜美。

如果是鲢鱼、草鱼这种小型鱼，处理后可以先放冰箱里冷藏，两小时后再烹饪；而较大的鱼需要冷藏两小时以上。

2. 鱼肉过红过白不吃

鱼因品种不同，鱼肉颜色有一定差异。但不管哪种鱼，颜色太过都有问题，可能是被“染色”了。

3. 腌鱼不吃

水产品在腌制过程中会产生亚硝胺这类致癌物，经常食用，有致癌风险。

4. 生鱼片冷冻后再吃

生鱼片可能存在寄生虫，所以平时要少吃。

如果实在要吃，可以把它放在冰箱冷冻24小时后再吃，因为寄生虫低湿抵抗力很差，冷冻一定时间就会被杀灭。

所以，在餐馆吃生鱼片要格外小心。

5. 烤鱼、油炸鱼不吃

在所有的烹饪方法中，蒸最为健康，温度低而且用油少，营养物质不易破坏；而油炸、烧烤鱼类时不仅营养被破坏，还会产生有害物，所以不推荐。