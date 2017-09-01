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喝酒脸红的人，别碰三种药！第1种可能会引起猝死

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2017-09-0339健康网
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核心提示：酒桌上经常听到人说“喝酒脸红不易醉”，脸红看起来明明一种不正常的现象，怎么反倒成了劝酒的借口了，小编不解，于是查找了众多资料，找到了答案。

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酒桌上经常听到人说“喝酒脸红不易醉”，脸红看起来明明一种不正常的现象，怎么反倒成了劝酒的借口了，小编不解，于是查找了众多资料，找到了答案。

为什么你喝酒会脸红？

首先，我们来了解一下酒精的分解过程：酒精→乙醛→乙酸→二氧化碳+水。

乙醛能让毛细血管扩张，所以脸红主要跟乙醛有关，医学上把这种现象称为“饮酒性面红”。

因为他们具有很多的乙醇脱氢酶，能快速地把乙醇转化为乙醛，所以乙醛在人体大量堆积，就引起脸红。

但一般人能正常代谢乙醛，并不会出现脸红。除非你体内缺少一种——乙醛脱氢酶，这样乙醛就无法转化成乙酸，所以一喝酒就脸红，而且持续时间比较长。

因此，喝酒脸红并不代表能喝，只能说明他的酒精不能正常代谢。


不过经常喝的人也会发现，即使体内缺少这种乙醛脱氢酶，脸也不会一直红下去，而是会被肝脏里的细胞色素酶转化成乙酸。但长期如此，会对肝脏造成很大伤害。

所以，喝酒脸红的不建议喝太多酒，平时小酌几口没问题，千万别跟人去拼酒。

喝酒脸红的人别碰三种药

此外，喝酒易脸红的人在服药上也跟常人不同，尤其是以下三类药，一定要慎服。

1、硝酸甘油

众所周知，硝酸甘油是心绞痛的救命药。当病情发作时如不及时治疗，可能引起猝死。

然而，有四分之一的人使用时是无效的，其中很多就是喝酒易脸红的人。


乙醛脱氢酶2能代谢硝酸甘油产生一氧化氮，缓解病情。饮酒脸红者体内乙醛脱氢酶2活性不太高，所以服用时效果可能不太好。

建议心绞痛患者如果有酒后脸红的现象时，应改用其他药物，防止紧急发作时药物失效。

2、抗生素

饮酒脸红的人也要谨慎使用抗生素，因为很多抗生素可与乙醛脱氢酶2结合，使乙醛脱氢酶2无法发挥作用，导致乙醛在体内堆积，出现双硫仑反应。

主要表现为面色发红、头痛，严重者可出现恶心、呕吐、出汗、心跳加快等症状。

可引起这类症状的抗生素包括：甲硝唑、酮康唑、伊曲康唑、替硝唑和氯霉素。

因为喝酒脸红的人对抗生素尤其敏感，所以建议喝酒后5-7天内不宜吃抗生素。

3、利尿剂

乙醇和乙醛能扩张血管，可增强血管扩张剂的疗效，所以在使用噻嗪类降压药的同时喝酒，可能会引起低血压。

喝酒脸红的人代谢乙醛的能力较差，更易发生此现象，因此服这类药物最好别饮酒。


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