4种晚餐如同“自杀”！想要不生病，晚餐就该这么吃

核心提示：研究发现，人体的疾病80％是由饮食不当引起，尤其是晚餐。吃对晚餐，不仅身材能变得更加纤瘦，还能为自己的健康值“加分”。

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研究发现，人体的疾病80%是由饮食不当引起，尤其是晚餐。吃对晚餐，不仅身材能变得更加纤瘦，还能为自己的健康值“加分”。

晚餐吃不对，6种疾病找上门

晚餐与糖尿病

晚餐吃得过饱，会刺激胰岛素分泌，使胰岛负担加重，进而诱发糖尿病。

此外，过于肥胖也会引发糖尿病。

晚餐与尿路结石



人体的排钙峰值在晚餐后的4-5个小时，若晚餐吃得太晚，人已经进深度睡眠，尿液滞留在尿道和膀胱，尿中的钙不断堆积形成结晶体，时间一长就会形成结石。

晚餐与高血脂

晚餐摄入高热量、高油脂肪和高蛋白的食物，会刺激肝脏制造极低密度脂蛋白和低密度，从而形成高血脂症。





晚餐与高血压

人在睡觉时血流速度减慢，如果晚餐吃得过于油腻，大量血脂就会积累在血管壁上，刺激小动脉收缩，外周血管阻力增加，从而使引起血压波动。

晚餐与冠心病

晚餐如果经常进食高热量和高脂肪的食物，可引起胆固醇升高，并堆积在动脉壁，成为冠心病和动脉粥样硬化的基础。

晚餐与急性胰腺炎

晚餐如果吃得过饱，再加上酒精的作用，很容易诱发急性胰腺炎，严重者可致休克、猝死。

此外，晚餐如果吃得过饱、过辣还会影响睡眠质量，长期失眠多梦，还容易引发神经衰弱等病。

晚餐4种食物要忌口

1. 甜品

很多人喜欢在饭后来点甜品，平时吃倒没什么问题，但如果是晚餐最好别吃。

甜食容易给肠胃消化带来负担，现代人的晚餐普遍吃得比较晚，甜品中的糖分又无法在睡眠时间分解，就会转化成脂肪，进而造成肥胖。





2. 油腻食物

晚餐吃得过于油腻，会加重肝、胆、胰腺和肠胃负担。另外，吃得过于油腻还会刺激神经中枢，影响睡眠质量。

3. 胀气食物

有些食物在消化过程中会产生气体，引起胀气，如洋葱、玉米、豆类和香蕉等，平常吃没有什么问题，但如果是晚餐最好别吃，否则影响睡眠。

4. 高钙食物

晚餐后人体进入休息状态，这时钙质分解后容易堆积在肾脏和尿道，引发结石。所以，晚餐要避免吃高钙食物。

晚餐这么吃，百病不生

1. 加点蔬菜

中国营养学会推荐，成人一天需摄入500克蔬菜，但早餐无法补充，中餐也是吃外卖，难免会有蔬菜补充不足的时候。

所以晚餐不妨来点蔬菜，这样既能补充身体所需的营养素，而且蔬菜热量低，还不怕引起肥胖。

2. 粗粮

粗粮不仅饱腹，其中的膳食纤维还能缓解便秘，预防肠癌。早餐、中餐都没有足够的时间做，不妨趁晚上时间，给自己做些健康食物，??如烤红薯、杂粮饭和杂粮豆粥。