权威辟谣：方便面没那么不健康，你可能被骗了太久了！

核心提示：方便面是很多人小时候的最爱，面条有劲道，再加上不同的调味包，那味道简直比白米饭好吃太多，每次吃完面条，都还要嘬几口汤。可是，近年来方便面被“黑化”了，说它有害健康，里面含有很多防腐剂，吃了还难消化，事实真的如此吗？
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
方便面是很多人小时候的最爱，面条有劲道，再加上不同的调味包，那味道简直比白米饭好吃太多，每次吃完面条，都还要嘬几口汤。可是，近年来方便面被“黑化”了，说它有害健康，里面含有很多防腐剂，吃了还难消化，事实真的如此吗？
对此，中国食品科学技术学会发表了相关文件，破解了跟方便面有关的3个谣言。
方便面的三大谣言
谣言一：方便面很难消化
有科学家把无添加食品和加工食品被吃进肚子的情况进行对比，结果显示，手工拉面32小时后被完全消化，而方便面仍有残余。
破解：这个实验并不科学。
其实这个实验是2011年美国一个医院的医生和设计专业的老师，以艺术形式拍摄的作用，主要是想表达对现代食品的情绪。
所以这并不属于一个严格的科学实验，而在实验中也有很多不严谨的地方，比如吃方便面时，喝的是饮料；而吃手工拉面，搭配的是茶，所以这样的对比本来就不科学。
传言二：面饼里的添加剂有害健康
有人说，饼中加了各种添加剂，如抗氧化剂、碱和酒石酸钾纳，这些化学物质长期食用对健康有较大危害。
破解：这些化学物质在生活中普通存在。
即使家里和面团，也会添加一些碱作为酸度调节剂，以增加面条的弹性，所以碱的使用并没有问题。
按照《食品添加剂使用标准》的规定，它的合格添加量是千分之二，可以想像，这么小的剂量并不会对身体造成什么影响。
再来看酒石酸钾钠，它在平时吃的葡萄里就存在，属于一种酸性物质，虽然是人工的，但对人体也没什么危害。
至于抗氧化物，是为了防止面饼氧化。因为面饼一旦发生氧化，会产生很多代谢产物，这些代谢产物对人体都有危害。
传言三：吃了方便面需要32天才能解毒
破解：方便面的“解毒”之说，缺乏科学依据。
方便面和我们生活所吃的其他食物一样，营养以外的物质排出体外的时间，是由物质本身决定的，而不是遵循肝脏解毒周期。也就是说，有的物质排出快，有的物质排出慢，排出慢的就会在体内累积。不过，不管哪种物质，都不会有“32天的解毒周期”一说。
总结：其实方便面确实不属于“健康食品”，但它的主要问题并不是大家所认为的那样难以消化、防腐剂多，而是它的热量高、佐料中有较多的盐、营养成分单一。所以它可以作为应急的食物，但不建议作为常规饮食。
东南大学附属中大医院临床营养科营养师夏朋滨指出，饥饿难耐的时候还是可以吃方便面来饱腹的，只是吃的时候最好采用4个方法，能让方便面更健康。
首先，选择非油炸方便面，这种面饼脂肪含量较低；
其次，最好煮着吃，这样面条更易吸收水分，消化更快。煮之前可以先用温水冲泡一下，再换新水煮；
再者，最好别放酱包和调料包，以减少食盐摄入量；
最后，吃的时候加点蔬菜和鸡蛋，能弥补方便面的营养单一缺陷。
近来，一种名叫黑枸杞的东西掀起了一股热潮，据说其营养价值丰富，不仅提高免疫力，基所含的花青素还能抗癌...详情...
据说，在南宋时期，有个制作油条的人特别痛恨秦侩夫妇，便用两块面捏了俩小人儿贴在一起做出了油炸烩，透着那么解气...详情...
提起泡菜，很多人自然而然想起韩剧中风靡起来的神级食材，据了解，韩国妇女几乎都有一手做泡菜的绝活，经济好的家庭不仅用大白菜加工泡菜...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
大多数夫妻的备孕都需要一个过程，为了尽量缩短备孕…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]