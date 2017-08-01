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权威辟谣：方便面没那么不健康，你可能被骗了太久了！

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2017-08-3039健康网
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核心提示：方便面是很多人小时候的最爱，面条有劲道，再加上不同的调味包，那味道简直比白米饭好吃太多，每次吃完面条，都还要嘬几口汤。可是，近年来方便面被“黑化”了，说它有害健康，里面含有很多防腐剂，吃了还难消化，事实真的如此吗？

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方便面是很多人小时候的最爱，面条有劲道，再加上不同的调味包，那味道简直比白米饭好吃太多，每次吃完面条，都还要嘬几口汤。可是，近年来方便面被“黑化”了，说它有害健康，里面含有很多防腐剂，吃了还难消化，事实真的如此吗？

对此，中国食品科学技术学会发表了相关文件，破解了跟方便面有关的3个谣言。

方便面的三大谣言

谣言一：方便面很难消化

有科学家把无添加食品和加工食品被吃进肚子的情况进行对比，结果显示，手工拉面32小时后被完全消化，而方便面仍有残余。

破解：这个实验并不科学。

其实这个实验是2011年美国一个医院的医生和设计专业的老师，以艺术形式拍摄的作用，主要是想表达对现代食品的情绪。

所以这并不属于一个严格的科学实验，而在实验中也有很多不严谨的地方，比如吃方便面时，喝的是饮料；而吃手工拉面，搭配的是茶，所以这样的对比本来就不科学。


传言二：面饼里的添加剂有害健康

有人说，饼中加了各种添加剂，如抗氧化剂、碱和酒石酸钾纳，这些化学物质长期食用对健康有较大危害。

破解：这些化学物质在生活中普通存在。

即使家里和面团，也会添加一些碱作为酸度调节剂，以增加面条的弹性，所以碱的使用并没有问题。

按照《食品添加剂使用标准》的规定，它的合格添加量是千分之二，可以想像，这么小的剂量并不会对身体造成什么影响。

再来看酒石酸钾钠，它在平时吃的葡萄里就存在，属于一种酸性物质，虽然是人工的，但对人体也没什么危害。

至于抗氧化物，是为了防止面饼氧化。因为面饼一旦发生氧化，会产生很多代谢产物，这些代谢产物对人体都有危害。


传言三：吃了方便面需要32天才能解毒

破解：方便面的“解毒”之说，缺乏科学依据。

方便面和我们生活所吃的其他食物一样，营养以外的物质排出体外的时间，是由物质本身决定的，而不是遵循肝脏解毒周期。也就是说，有的物质排出快，有的物质排出慢，排出慢的就会在体内累积。不过，不管哪种物质，都不会有“32天的解毒周期”一说。

总结：其实方便面确实不属于“健康食品”，但它的主要问题并不是大家所认为的那样难以消化、防腐剂多，而是它的热量高、佐料中有较多的盐、营养成分单一。所以它可以作为应急的食物，但不建议作为常规饮食。

东南大学附属中大医院临床营养科营养师夏朋滨指出，饥饿难耐的时候还是可以吃方便面来饱腹的，只是吃的时候最好采用4个方法，能让方便面更健康。

首先，选择非油炸方便面，这种面饼脂肪含量较低；

其次，最好煮着吃，这样面条更易吸收水分，消化更快。煮之前可以先用温水冲泡一下，再换新水煮；

再者，最好别放酱包和调料包，以减少食盐摄入量；

最后，吃的时候加点蔬菜和鸡蛋，能弥补方便面的营养单一缺陷。


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