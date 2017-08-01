中医：趁着秋燥吃麦冬，身体至少收获4个好处！

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

8月23日开启“处暑”时节模式，意味着炎热会逐渐退下场。可是广东到了处暑恐怕气温也不会有太大变化。秋燥猛如虎，广州持续高温，潮湿闷热，湿热交蒸，让人心烦睡不好，体内燥热，动不动就便秘，该怎么办？小九请来广州市第一人民医院南沙分院中医科副主任中医师唐梁支招，他建议大家这段时间吃点麦冬，这可是一味降秋老虎的好药哦！

秋吃麦冬收获四大益处

1、养阴润肺、益胃生津、清心除烦

麦冬在中医眼中，是一个脾性微寒的小伙伴，具有养阴润肺、益胃生津、清心除烦三大功效。它常被大夫用于对付肺燥引起的干咳、阴虚导致的痨嗽，以及调治喉痹咽痛、津伤口渴、内热消渴、心烦失眠、肠燥便秘等症状。

2、改善心肌收缩力，保护心肌细胞

麦冬经药理研究证实，它里面含有沿阶草苷、甾体皂苷、生物碱、谷甾醇、葡萄糖、氨基酸、维生素等有益成分，能够改善心肌收缩力，保护心肌细胞，所以在一定程度上可以达到“生脉”或“复脉”的作用。





3、抗心律失常，抗肿瘤

现代医学研究发现，麦冬在镇静、催眠、抗心肌缺血、抗心律失常、抗肿瘤等方面具有良好的作用，尤其对增进老年人健康大有裨益。

4、帮助降血糖

你知道吗，麦冬是糖尿病患者处方中的常用药。因为麦冬可以促进胰岛细胞功能的恢复，增加肝糖原，帮助病人降低血糖。

麦冬搭配它们一起吃更好

唐梁介绍吃麦冬可以搭配以下三类药材，对去除秋燥引发的症状疗效更佳。





第一，搭配桑椹、生地

功效点评：主要起到养阴清肺、润肠通便的作用，适用于口干喜欢喝水、大便干结等症状。

第二，搭配金银花、甘草、桔梗、乌梅、木蝴蝶、胖大海

功效点评：这个方子主要治疗声音嘶哑、咽喉肿痛、干咳烦热、急慢性咽喉炎。

第三，搭配党参、五味子

功效点评：起到益气生津的作用，适于气阴两虚的人群，可以有效缓解气短、心悸、口干等症状。

食用麦冬还要把握3条黄金原则，做错当心伤身！

1、麦冬不能过量食用。一次吃太多或天天吃，很可能导致脾胃虚寒、腹泻。

2、麦冬是养阴润燥之物，长期食用容易生痰生湿，所以湿气重的人不大适合吃它。

3、如果你身体不舒服，比如感冒、痰饮时，最好不要吃麦冬。（通讯员：黄月星、陈瑶璇）