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吃出来的健康！红枣4种搭配超养生，但4种人最好别尝试

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2017-08-2039健康网
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核心提示：有专家认为，红枣单独食用营养价值太过单一，建议跟其他食材搭配，味道更饱满，营养价值也更高。

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“一日三枣，容颜永不老”是民间的俗话，虽然有些许夸张，但很多营养专家都表示，它的营养价值确实很高，重点是口感好还不贵。

日常我们吃红枣最多就是干吃、煮粥和煲汤，但老中医却说，红枣想要发挥它的巨大功效，最好还是用来泡茶。

中医认为，红枣性温归脾胃经，具有养血安神、缓和药性、补中益气的效果。

现代药理学发现，红枣中含有维生素A、维生素C、糖类、蛋白质、氨基酸和有机酸等多种营养成分，适当食用，它还具有几大好处：提高免疫力、降低血清胆固醇、保肝护肝、抑制癌细胞。

红枣泡茶时加点它，功效翻倍

不过，有专家认为，红枣单独食用营养价值太过单一，建议跟其他食材搭配，味道更饱满，营养价值也更高。

枸杞+红枣：清肝明目

具体做法：将红枣和枸杞放入锅中，再加入少许红糖一起煎煮而成。红枣枸杞茶不仅口感香甜，还能清肝明目。


玫瑰+红枣：养颜补气血

具体做法：玫瑰花3-5朵、去核红枣4-5个，放入杯中，用开水冲泡，6分钟后即可饮用。

玫瑰花有很好的美容养颜的效果，跟红枣加在一块，不仅能美容护肝，还能补气血。

+红枣：止咳润肺

唐代盂诜《必效方》中就曾经有记载用红枣银耳一起煮汤，能止咳润肺。

具体做法：将20克银耳发散，摘去蒂头撕成小块，跟红枣20颗一起放入锅中，再加入适量冰糖，大火煮开后，用文火再煮半个小时即可。

人参、红茶+红枣：暖胃补气

人参、去核枣肉放入锅中，再加入少许红茶加适量水共煮，煮熟后即可服用。

此茶可暖胃补气，尤其适合气虚胃寒的人饮用。


注意：4类人不能碰红枣

一、痰湿偏盛者

这类人主要特征是舌苔厚腻、食欲不振、胃部胀满，严重者还会出现呕吐、恶心、头晕、面部浮肿。

大枣容易助生湿气，如果这类人吃会使痰湿更加严重。

二、爱上火的人

这类人体质偏热，经常出现口臭、便秘、牙龈肿痛等上火症状。

而大枣性湿，偏湿补，若大量食用，很容易引起上火。

三、感冒初期

感冒初期，由于体内风寒或风热正盛，此时大量食用红枣，它的黏腻之性会导致邪气滞留，不利于邪气的排出。

四、糖尿病患者

大枣甜味，其中含有较多的糖，糖尿病患者食用后容易引起血糖升高，所以糖友尽量避免食用。


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