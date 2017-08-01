自制酸奶又苦又难吃，那是因为你不会做！

核心提示：相信很多朋友和小九一样，都爱喝酸奶，酸奶不仅营养丰富，而且老少皆宜。但市面上的酸奶种类繁多，挑的人眼花缭乱，所以有很多酸奶爱（chi）好（huo）者都选择自己制作酸奶。

相信很多朋友和小九一样，都爱喝酸奶，酸奶不仅营养丰富，而且老少皆宜。但市面上的酸奶种类繁多，挑的人眼花缭乱，所以有很多酸奶爱（chi）好（huo）者都选择自己制作酸奶。

但小九发现自制酸奶也有很多小窍门，可以让酸奶变得更加美味。那么到底如何才能做出好喝的酸奶呢？接下来小九就为大家分享自制酸奶的小秘籍！

水果酸奶制作秘籍

小九刚开始做酸奶的时候，就一直有这样的疑问，为什么我在酸奶中放了很多种水果，但就是没有市面上销售的酸奶口感好呢？如何做出美味的水果酸奶呢？

经过小九的一番研究调查发现，确实我们在家自制酸奶中加入水果粒，是不能达到市售酸奶的甜度和香气的，因为市售果粒酸奶都额外加入了糖，甜度比原味酸奶更高。同时，还加入了水果香精，所以香气更浓郁。其中所用的水果丁，有些也需要经过处理，如微波、蒸煮等，灭掉其中的微生物和酶，使其风味性质更稳定。





做出美味水果酸奶的秘诀是，先把牛奶发酵好冷藏，然后切水果丁，用蜂蜜把水果丁拌一下，食用前再把蜜渍的水果丁放在酸奶中，然后立刻吃掉。这样水果味道新鲜，因为蜂蜜压制了水果表面的蛋白酶，而且留给蛋白酶工作的时间很短，来不及让酸奶变苦就吃下去了，所以酸奶的味道也不会发苦。

燕麦酸奶制作秘籍

爱酸奶的吃货们一定都吃过市面上销售的燕麦酸奶吧，味道真是令人回味无穷，而且营养也十分丰富，于是小九就想这么好吃的酸奶，能不能自己在家制作呢？

由于燕麦类酸奶制作时需要加入增稠剂，所以自己在家里出来的效果恐怕不太好。但也不是完全不能做，只是在味道上相较于市面销售的酸奶会差一些。





这是小九做燕麦酸奶的方法：用速食燕麦煮熟（少放水），然后捞出干的，拌入浓稠的酸奶当中。但是要口感足够Q弹，还是整粒的燕麦米最好。用压力锅把燕麦米煮成粥，捞出燕麦粒，拌到酸奶当中。如果喜欢吃甜味的话，还可以适当加点糖调味。

希腊酸奶制作秘籍

小九超爱吃希腊酸奶，很浓稠，堪称酸奶中的佳品！问题来了，这么好吃的希腊酸奶，自己在家可以做么？

当然可以！小九走访各大超市发现，市场上销售的那种口感浓稠的希腊酸奶中蛋白质含量比较高，有些甚至可以达到普通酸奶的两倍。因此，要想做出口感醇厚的希腊酸奶，最好选用蛋白质含量高于平均值的牛奶（比如蛋白质含量3.5%以上的）。

具体的制作方法是，待牛奶凝固成酸奶后再继续发酵一两小时使其酸度增大，最好能析出些乳清，然后用干净的纱布把乳清过滤掉，余下来的浓缩酪蛋白沉淀很浓稠，一杯美味的希腊酸奶就制作成功了。不过，刚做出来的希腊酸奶味道比较酸，可以适当加点糖或蜂蜜调味。此外，在制作过程中滤出来的乳清也是很可以吃的，还富含钙和维生素B2，加少量糖，味道更好！