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一杯甘草茶，有五大功效！但它却是5类人的“催命符”

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2017-08-1439健康网
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核心提示：在两千多年前，甘草在《神农本草经》里被列为上乘药，认为它具有长肌肉、增气力、坚筋骨和解百毒的作用。在中药药剂里，到处都能看到甘草的身影，因为它具有调和诸药的功效。虽然甘草泡水早已是众所周知的服用方法，但它具体的功效，可能还有些人不知道。今天小编就给大家来科普一下。

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在两千多年前，甘草在《神农本草经》里被列为上乘药，认为它具有长肌肉、增气力、坚筋骨和解百毒的作用。在中药药剂里，到处都能看到甘草的身影，因为它具有调和诸药的功效。虽然甘草泡水早已是众所周知的服用方法，但它具体的功效，可能还有些人不知道。今天小编就给大家来科普一下。

甘草泡水，能祛痰、抑制胃酸、抗炎

甘草又有国老、甜草之称，是一种根茎类中草药，中医认为具有清热解毒、祛痰止咳、补脾益气、缓急止痛和调和诸药之效。

药理研究显示，甘草还具有以下效果：

类肾上腺皮质激素样作用：能抑制胃酸过多分泌，并具有缓解胃肠平滑痉挛和抗酸的作用。

镇咳作用：从甘草中提取的有效成分具有明显的镇咳祛痰作用。

抗炎、抗过敏：甘草能抗炎抗过敏，对发炎的气管粘膜和咽喉都具有保护作用。

平衡激素：甘草中的甘草素，还是一种类似激素的化合物，它能平衡女性体内的激素，常用来治疗更年期。

抗癌：次酸能阻断致癌物的生成，从而起到防癌抗癌的作用。


甘草泡水喝好处多，但5个禁忌不可忘

甘草在生活中最被常用到的一种方法就是泡水喝，除了可以用它单独冲泡之外，也可以把它和其他的中药一起搭配：

甘草与白菊花一起泡水喝，能明目提神；

甘草与红枣一起泡水喝，能益气补血；

甘草和金银花一起泡水喝，能清热解毒；

甘草和山楂一起泡水喝，能健胃消食；

不过，甘草毕竟是一种中药，食用时也是有禁忌的。

1. 孕妇和小孩不宜服用

甘草因为有类似雌激素的作用，孕妇服用可能引起早产，儿童服用可引起性早熟。


2. 与止咳药

甘草本来就有一定的止咳效果，如果再和其他的止咳药一起服用，就会严重损害呼吸中枢的健康。

3. 不能长期喝甘草茶

甘草本身含有阿片成分，服用时间过长易产生药物依赖，所以不建议长期饮用甘草茶。

四、高血压

长期饮用甘草茶，还有可能引起血压升高。

五、水肿者

水肿的病理原因是脾失运转，所以用药应以理气为主。而甘草能助生湿壅之气，大剂量服用会引起浮肿、水钠潴留。


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