一杯甘草茶，有五大功效！但它却是5类人的“催命符”

核心提示：在两千多年前，甘草在《神农本草经》里被列为上乘药，认为它具有长肌肉、增气力、坚筋骨和解百毒的作用。在中药药剂里，到处都能看到甘草的身影，因为它具有调和诸药的功效。虽然甘草泡水早已是众所周知的服用方法，但它具体的功效，可能还有些人不知道。今天小编就给大家来科普一下。
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
在两千多年前，甘草在《神农本草经》里被列为上乘药，认为它具有长肌肉、增气力、坚筋骨和解百毒的作用。在中药药剂里，到处都能看到甘草的身影，因为它具有调和诸药的功效。虽然甘草泡水早已是众所周知的服用方法，但它具体的功效，可能还有些人不知道。今天小编就给大家来科普一下。
甘草泡水，能祛痰、抑制胃酸、抗炎
甘草又有国老、甜草之称，是一种根茎类中草药，中医认为具有清热解毒、祛痰止咳、补脾益气、缓急止痛和调和诸药之效。
药理研究显示，甘草还具有以下效果：
类肾上腺皮质激素样作用：能抑制胃酸过多分泌，并具有缓解胃肠平滑痉挛和抗酸的作用。
镇咳作用：从甘草中提取的有效成分具有明显的镇咳祛痰作用。
抗炎、抗过敏：甘草能抗炎抗过敏，对发炎的气管粘膜和咽喉都具有保护作用。
平衡激素：甘草中的甘草素，还是一种类似激素的化合物，它能平衡女性体内的激素，常用来治疗更年期。
抗癌：次酸能阻断致癌物的生成，从而起到防癌抗癌的作用。
甘草泡水喝好处多，但5个禁忌不可忘
甘草在生活中最被常用到的一种方法就是泡水喝，除了可以用它单独冲泡之外，也可以把它和其他的中药一起搭配：
甘草与白菊花一起泡水喝，能明目提神；
甘草与红枣一起泡水喝，能益气补血；
甘草和金银花一起泡水喝，能清热解毒；
甘草和山楂一起泡水喝，能健胃消食；
不过，甘草毕竟是一种中药，食用时也是有禁忌的。
1. 孕妇和小孩不宜服用
甘草因为有类似雌激素的作用，孕妇服用可能引起早产，儿童服用可引起性早熟。
2. 与止咳药
甘草本来就有一定的止咳效果，如果再和其他的止咳药一起服用，就会严重损害呼吸中枢的健康。
3. 不能长期喝甘草茶
甘草本身含有阿片成分，服用时间过长易产生药物依赖，所以不建议长期饮用甘草茶。
四、高血压
长期饮用甘草茶，还有可能引起血压升高。
五、水肿者
水肿的病理原因是脾失运转，所以用药应以理气为主。而甘草能助生湿壅之气，大剂量服用会引起浮肿、水钠潴留。
近来，一种名叫黑枸杞的东西掀起了一股热潮，据说其营养价值丰富，不仅提高免疫力，基所含的花青素还能抗癌...详情...
据说，在南宋时期，有个制作油条的人特别痛恨秦侩夫妇，便用两块面捏了俩小人儿贴在一起做出了油炸烩，透着那么解气...详情...
提起泡菜，很多人自然而然想起韩剧中风靡起来的神级食材，据了解，韩国妇女几乎都有一手做泡菜的绝活，经济好的家庭不仅用大白菜加工泡菜...详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
大多数夫妻的备孕都需要一个过程，为了尽量缩短备孕…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]