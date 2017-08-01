立秋后别盲目贴秋膘，去秋燥才是关键！祛燥清肺首选5种瓜

核心提示：到了秋天，不少人会出现咳嗽、皮肤干燥、鼻咽不适的症状，这些就是典型的“秋燥”。而瓜类食物具有消暑、利湿、清热的作用，秋天吃，好处多多。

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虽然温度没有下降，但秋天已经来了！立秋之后，很多人认为应该多吃点好的，弥补夏天体重的减轻，但营养学家并不这么认为，他觉得秋天饮食应该以养阴润燥为主，也不宜吃得太过丰盛。

到了秋天，不少人会出现咳嗽、皮肤干燥、鼻咽不适的症状，这些就是典型的“秋燥”。而瓜类食物具有消暑、利湿、清热的作用，秋天吃，好处多多。

养阴润燥，首选五种瓜

1、丝瓜——消暑化痰

丝瓜中含有多种营养物质，如蛋白质、脂肪、粗纤维和维生素，另外还有钙、磷、铁等微量元素，它的热量很低，其中的木聚糖能跟水分结合，增加消化道内容物的粘稠度，延缓餐后血糖升高的速度，能帮助糖友控制餐后血糖。

中医认为，丝瓜味甘，性凉，食用后具有清暑凉血、祛风化痰、解毒通便、解暑热、消烦渴、调理月经、下乳等功效，是秋季非常好的养生蔬菜。

2、黄瓜——美容利咽

黄瓜的水分很高，糖分很低，对抗秋燥有非常明显的效果。





而且，黄瓜含有维生素B和C，能帮助美白和减肥。

秋天天气多变，很多人容易鼻干咽痛，这时可以来一份凉拌黄瓜，能去火利咽。

3、冬瓜——促进食欲



??冬瓜中的水分高达96%，所以在初秋多吃点冬瓜，既能清热消暑，还能增进食欲。????????

??4、苦瓜——清热解暑

苦瓜又称为凉瓜，是夏季的消暑佳品。苦瓜虽然味苦，但跟其他食物一起炒时，从不会把苦味传给其他食物，故有“君子菜”的美名。





苦瓜中含有丰富的脂肪、碳水化合物和蛋白质，特别是维生素C含量较高，每100克就含有84mg。

苦瓜中的苦味还能抑制过度兴奋的体温中枢，起到清心明目、解疲乏和清热解暑的作用。

秋天刚到，温度还未降低，很多人会出现食欲下降的现象。而苦瓜能刺激人的味觉神经，起到增进食欲的效果。

??5、瓠瓜——止渴除烦

瓠瓜在北方经常用来做饺子馅，它的特殊香味与猪肉混合，很是美味。

中医认为，瓠瓜性平，能止渴除烦、利水消肿，还能通淋散结。初秋气温较高，很多人容易胃口不好，吃点瓠瓜，既能保证营养物质的摄入，还能增进食欲。

再者，瓠瓜中的胡萝卜素含量较高，具有一定的抗氧化作用。另外，它还含有胰蛋白酶抵制剂，对降血糖有好处。