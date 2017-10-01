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喝豆浆的好处 喝豆浆有禁忌吗？

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2017-10-1439健康网
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核心提示：有些人认为豆浆营养丰富，男女老幼，人人都适宜。其实也不是，豆浆性平偏寒，因此常饮后有反胃、嗳气、腹泻、腹胀的人，以及夜间尿频、遗精的人，均不宜饮用豆浆。另外，豆浆中的嘌呤含量高，痛风病人也不宜饮用。

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　　喝豆浆有哪些好处呢？

　　1、防止糖尿病

　　豆浆含有大量纤维素，能有效的阻止糖的过量吸收，减少糖分，因而能防止糖尿病，是糖尿病患者日常必不可少的好食品。

　　2、防治冠心病

　　豆浆中所含的豆固醇和钾、镁、钙能加强心机血管的兴奋，改善心机营养，降低胆固醇，促进血流防止血管痉挛。如果能坚持每天喝一碗豆浆，冠心病的复发率可降低50%。

　　3、防止脑中风

　　豆浆中所含的镁、钙元素，能明显地降低脑血脂，改善脑血流，从而有效的防止脑梗塞脑出血的发生。豆浆中所含的卵磷脂，还能减少脑细胞死亡，提高脑功能。

　　4、防止衰老

　　豆浆中所含的硒、维生素E、C，有很大的抗氧化功能，能使人体的细胞“返老还童”，特别对脑细胞作用最大。

　　喝豆浆有哪些误区是不能碰的呢？

　　1、空腹喝豆浆

　　许多人喜欢早餐先喝一杯豆浆，然后才开始吃早餐。其实这样是很不科学的。如果空腹饮豆浆，豆浆里的蛋白质大都会在人体内转化为热量而被消耗掉，营养就会大打折扣，因此，饮豆浆时最好吃些面包、馒头等淀粉类食品。另外，喝完豆浆后还应吃些水果，因为豆浆中含铁量高，配以水果可以促进人体对铁的吸收。

　　2、所有人都能喝豆浆

　　有些人认为豆浆营养丰富，男女老幼，人人都适宜。其实也不是，豆浆性平偏寒，因此常饮后有反胃、嗳气、腹泻、腹胀的人，以及夜间尿频、遗精的人，均不宜饮用豆浆。另外，豆浆中的嘌呤含量高，痛风病人也不宜饮用。

　　3、豆浆只需要加热

　　现在豆浆机那么方便，许多人喜欢自己动手做豆浆，但是豆浆不是只要加热就行的。喝了未煮熟的豆浆会中毒，因为生豆浆中含有皂素、胰蛋白酶抑制物等有害物质，未煮熟就饮用不仅会难以消化，而且还会出现恶心、呕吐和腹泻等中毒症状。


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