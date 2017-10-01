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喝什么饮料好喝又健康？

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2017-10-1439健康网
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核心提示：一般来说，淡甜饮料的糖含量是4％到5％，而正常甜度饮料的糖含量是8％到11％。也就是说，如果一瓶饮料的容量是500毫升，那么对于淡甜饮料而言，里面所含的糖就是25克糖，对于正常甜度的饮料而言，所含的糖就是50克。

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　　喝一瓶饮料等于大半碗米饭

　　饮料中的碳水化合物是配料中原有的碳水化合物和添加的含糖甜味剂的总和。包括了淀粉、蔗糖、果糖葡萄糖、麦芽糖、乳糖等所有人体能吸收的碳水化合物品种。如果是含乳饮料，碳水化合物中就包括了乳糖。如果是果菜汁，则包括水果蔬菜原本含有的蔗糖、果糖和葡萄糖

　　一般来说，淡甜饮料的糖含量是4%到5%，而正常甜度饮料的糖含量是8%到11%。也就是说，如果一瓶饮料的容量是500毫升，那么对于淡甜饮料而言，里面所含的糖就是25克糖，对于正常甜度的饮料而言，所含的糖就是50克。而50克糖的热量是200千卡能量，相当于大半碗米饭。

　　喝什么饮料好喝又健康？

　　一、矿泉水

　　喝天然矿泉水对人体有很多好处，如可以补充人体所需的微量元素，弱碱矿泉水可有效中和酸毒，防止细胞癌化变异。而且，天然小分子团矿泉水更易进入人体细胞，溶解细胞内壁有毒物质、乳化多余的胆固醇和脂肪。其实，矿泉水也不是完全没有味道，好的矿泉水会有天然的清甜味哦。

　　二、果蔬汁

　　没有鲜榨的果蔬汁，一些超市里的果蔬汁也是选择健康的来喝。

　　在果汁瓶的背面我们都会看到营养成分配料表，如果上面写100% 纯果汁，这样的果汁营养价值相对较高，但与新鲜的水果相比，它还是损失了大量的维生素C 和膳食纤维， 其他营养素（比如β- 胡萝卜素、类黄酮等植物化学物）还是存在的，价格也相对贵些。比如葡萄汁、橘子汁、梨汁、芒果汁、番茄汁或石榴汁等等。

　　如果在配料表下面，标注40%～60% 的原浆。同学们千万不要觉得不是100% 纯果汁就不好，因为有的水果（比如山楂、酸枣）等在榨汁后，纯的果汁非常酸，如不稀释是无法喝的，所以必须要加水进行还原，这类果汁也还可以选择。

　　所以，大家在外出时可以有选择地喝饮料，避免一些高糖饮料，如果你是嗜糖爱好者那就狠一下心戒掉吧！


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